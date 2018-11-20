О президентских «выборах» 16 Президиум Народной Грамады

20.11.2018, 16:10

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Заявление президиума Народной Грамады.

Подконтрольные режиму партии только начали заявлять о готовности имитировать свое участие в имитации президентских "выборов", а спецслужбы правящего режима уже вовсю занимаются этими "выборами".

Их задача — нейтрализовать потенциальных кандидатов в президенты, по-настоящему опасных для режима, и поддерживающие их структуры. Для этого спецслужбы используют все возможные способы давления и репрессий.

Народная Грамада постоянно сталкивается с этим на собственном опыте. Перед одними из "выборов" режим отменил свою регистрацию для нашей партии. Многие наши товарищи были репрессированы. Председатель Народной Грамады Николай Статкевич подвергался уголовному преследованию накануне президентских "выборов" 2001 и 2006 годов, что не позволило ему участвовать в них в качестве кандидата. После "выборов" 2010 года он был посажен в тюрьму и освобожден лишь на следующий день после окончания регистрации кандидатов на президентские "выборы" 2015 года. В общей сложности лидер Народной Грамады провел в неволе около восьми лет.

Эти же меры применялись и к другим опасным для режима кандидатам. Через уголовное преследование и вынужденную эмиграцию прошли Андрей Санников и Владимир Некляев.

Мы с сожалением констатируем: режим Лукашенко не отказывается от старых методов проведения "выборов". Сейчас начата новая волна репрессий против потенциальных кандидатов.

Задача уголовного дела против профсоюза РЭП — помешать его авторитетному лидеру Геннадию Федыничу принять участие в следующих президентских "выборах". Ведь за ним — структура, имеющая отделения во всех крупных городах Беларуси. Его поддерживают братские профсоюзы из других стран. Кроме того, он член Рады Белорусского Национального Конгресса — единственной структуры, которая не боится организовывать протестные акции в центре столицы и готова поддержать председателя экономической комиссии БНК.

Аналогичным образом мы оцениваем и угрозу возбуждения уголовного дела против Павла Северинца.

На фоне роста социального напряжения и крайне низкого реального рейтинга Лукашенко, режим пытается подстраховаться и допустить даже на эти липовые "выборы" только подконтрольных ему марионеток.

Общество не может больше безучастно наблюдать, как его лишают реального выбора. Народная Грамада до конца текущего года предложит стратегию действий по отношению к президентским «выборам» с учетом сложившейся ситуации.

Президиум Народной Грамады, hramada.org