«Новичок» для Интерпола 3 Юрий Фельштинский, gordonua.com

20.11.2018, 22:53

1,819

Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Путин готовит расправу над своим главным врагом – Браудером.

21 ноября 2018 года главой Интерпола может быть назначен 56-летний генерал-майор российского МВД, уже два года занимающий пост вице-президента Международной уголовной полиции, Александр Прокопчук. До недавнего времени Интерпол возглавлял представитель Китая Мэн Хунвэй. Но в октябре он поехал на родину, был задержан (без уведомления об этом международной общественности – то есть на какое-то время просто исчез), а затем подал в отставку в связи с начатым против него в КНР расследованием по обвинению в коррупции. Таким образом место руководителя Интерпола оказалось вакантным.

Вторым кандидатом на должность главы Интерпола является представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян, в настоящий момент исполняющий обязанности главы Интерпола. Своего кандидата выдвинет, видимо, еще и Южная Африка. Однако мнение экспертов сводится к тому, что должность руководителя Интерпола займет именно Прокопчук, которого настойчиво проталкивает Путин. Голосование состоится в среду в Дубае, где пройдет генеральная ассамблея Интерпола, на которой будут присутствовать делегаты всех стран-участниц.

До своего назначения в Интерпол в течение 10 лет Прокопчук возглавлял в МВД России отдел по связям с международной полицией, а до того был главой подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. Именно в эти годы Интерпол получал из России немало так называемых "красных уведомлений", касавшихся людей, преследуемых российскими властями не по уголовным, а по политическим причинам. Многие из этих сфабрикованных "красных уведомлений" сочинял именно Прокопчук.

Такие "уведомления" неоднократно подавались в Интерпол, например, в отношении [бывшего российского медиа-магната] Владимира Гусинского, арестованного по требованию Москвы сначала в декабре 2000 года в Испании, затем – в августе 2003 года в Греции (и в первом, и во втором случае местные власти сочли требование Москвы об аресте и экстрадиции Гусинского политически мотивированным, и арестованный в Россию выдан не был).

В феврале 2001 года в Париже по требованию российской генпрокуратуры по линии Интерпола был арестован известный бизнесмен, глава группы "Металлургической инвестиционной компании" (МИКОМ) Михаил Живило. Россия настаивала на его экстрадиции по обвинению в подготовке убийства губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В мае того же года французский суд счел обвинения российской стороны необоснованными, отказался выдать Живило России и освободил арестованного.

В конце октября 2002 года в Дании был арестован представитель чеченского правительства в изгнании Ахмед Закаев, на выдаче которого Россия также настаивала. Однако в начале декабря правительство Дании отказало России в выдаче Закаева, он был освобожден из тюрьмы и выехал в Бельгию.

25 марта 2003 года в Лондоне по требованию российской генпрокуратуры по линии Интерпола были арестованы и тут же освобождены под залог [бизнесмен] Борис Березовский и его друг и партнер Юлий Дубов. В экстрадиции и первого, и второго британские власти России отказали, сочтя обвинения политически мотивированными.

В августе 2012 года в Испании был арестован и через 10 дней освобожден российский журналист и активист Петр Силаев, на экстрадиции которого в Россию по вымышленному обвинению, оформленному через Интерпол, настаивала Москва.

В январе 2016 года на Кипре по требованию российской генпрокуратуры через Интерпол был задержан соратник [российского оппозиционера] Алексея Навального Никита Кулаченков, но и он не был экстрадирован в Россию, так как обвинения против него кипрские власти признали политически мотивированными.

Об [одном из бывших руководителей ЮКОС] Леониде Невзлине упоминать не будем: российские власти неоднократно пытались через Интерпол добиться его задержания и выдачи в Россию, но Невзлина даже арестовывать отказывались.

Совсем иначе обстояло дело с Уильямом (Биллом) Браудером, английским подданным, известным финансистом, критиком [президента РФ Владимира] Путина и инициатором "списка Магницкого". Сфабриковав против Браудера уголовное дело, российское правительство много лет пытается добиться его ареста и экстрадиции в Россию. В октябре 2017 года он был внесен в базу данных Интерпола как лицо, подлежащее аресту на предмет выдачи России. 30 мая 2018 года Браудер был задержан в Мадриде, но в тот же день был отпущен и вылетел в Лондон. 18 июля 2018 года Путин во время встречи с [президентом США] Дональдом Трампом в Хельсинки потребовал от Белого дома разрешить российским следователям допросить Браудера, сотрудников Агентства национальной безопасности США и ЦРУ, а также бывшего посла в России Майкла Макфола. Последний назвал выдвигаемые российской генпрокуратурой обвинения "сумасшедшей, полностью сфабрикованной историей, придуманной Путиным".

Теперь генеральная прокуратура России возбудила новое дело против главы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Как заявил помощник генпрокурора Николай Атмоньев, против Браудера возбудили уголовное дело по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества), предполагающее наказание до 20 лет. Одновременно Браудера обвиняют в причастности к пяти смертям, в том числе смерти юриста его фонда Сергея Магнитского (умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года); бизнесмена Александра Перепиличного (отравлен в Великобритании 12 ноября 2012 года); Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова, которых российская генпрокуратура называет "сообщниками Браудера" (хотя Браудер утверждает, что не имеет к ним никакого отношения).

Все эти люди, по мнению российской прокуратуры, скончались в результате отравления "с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия". Впрочем, "это пока версия, но очень вероятная", – заявил ВВС начальник управления генпрокуратуры Александр Куренной и добавил, что по этому делу российские следственные органы хотели бы допросить сотрудников Агентства национальной безопасности США, ЦРУ, Государственного департамента США, а также представителей спецслужб других стран, в том числе британской разведки МI6.

Браудер прокомментировал эти обвинения в своем Twitter: "Завтра [20 ноября – заявление было сделано 19 ноября] власти Нидерландов пригласят все страны – члены ЕС в Гаагу, чтобы представить расширенный вариант "акта Магнитского". Накануне этого события российское правительство сегодня обвинило меня в убийстве Сергея Магнитского. Это как минимум можно назвать кафкианством".

Разумеется, новое уголовное дело Браудер связывает с ожидаемым в России назначением Прокупчука новым руководителем Интерпола: "Пока Интерпол решает, должен ли его главой стать россиянин, генпрокуратура России проводит большую пресс-конференцию, посвященную мне и тому, как они будут разыскивать меня по всему миру", – писал Браудер, уже дважды осужденный заочно в России и приговоренный в общей сложности к девяти годам колонии: первый раз в 2013 году, а второй – в декабре 2017 года за уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство предприятия и скупку акций "Газпрома".

Здесь нужно сделать паузу и подвести первые итоги. 19 ноября 2018 года генеральная прокуратура России подтвердила давно закравшиеся в нашу голову предположения, что юрист Сергей Магнитский и бизнесмен Александр Перепеличный были убиты. Первого умертвили в московской тюрьме. Второго – в богатом пригороде Лондона, неподалеку от его дома. Перепеличный являлся важнейшим информатором Браудера в проводимом Браудером расследовании преступлений, совершенных в России против его инвестфонда Hermitage Capital, и незадолго до смерти начал давать показания и передавать документы швейцарской прокуратуре, расследовавшей обвинения в афере с налогами на $230 млн, осуществленной в отношении фонда Браудера.

Три новых жертвы российских силовых структур: Октай Гасанов, Валерий Курочкин и Семен Коробейников – были номинальными директорами различных обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Во время обыска, проводимого российскими следователями в фирме Браудера в 2007 году, были выкрадены печати этих ООО. И вот теперь оказалось, что по несчастному стечению обстоятельств все три директора ООО скончались, причем не просто скончались, а были отравлены "диверсионными химическими веществами", а экспертный анализ биологических материалов всех четырех жертв "позволяет сделать вывод, что у погибших при жизни имелись признаки отравления токсичным, водорастворимым неорганическим соединением алюминия".

Отравление спровоцировало у жертв развитие острой печеночной недостаточности, что должно было походить на "естественную картину смерти". Кроме того, генпрокуратура России указала, что яд, использованный против отравленных 9–11 лет назад жертв, мог быть произведен исключительно в спецлабораториях США, Франции и Италии".

Ранее считалось иначе. Ранее считалось, что Валерий Курочкин, наркоман, уголовник, номинальный директор одного из трех ООО, отравился алкоголем в Борисполе в 2008 году; Сергей Коробейников, торговец женскими чулками, неожиданно ставший главой "Универсального банка сбережений" как раз перед самой его ликвидацией (через банк прокачивались украденные из российского бюджета деньги), выпал из окна пентхауса в Москве в 2008 году; Октай Гасанов, охранник торговых площадей, приехавший в Москву из Баку, тоже номинальный директор украденного у фонда Браудера ООО, скончался в Москве в 2007 году.

Про Перепеличного нам многое известно (благодаря усилиям прежде всего и исключительно Браудера, настоявшем на проведении экспертизы о причинах смерти Перепеличного). О Магнитском – этом достойнейшем человеке – писалось очень много, очень многими. Процитируем свежую публикацию в "Новой газете", где работали отравленный Юрий Щекочихин и убитая в день рождения Путина Анна Политковская:

"Юрист Сергей Магнитский, вскрывший аферу с хищением более $5,4 млрд из бюджета под видом возврата налога на прибыль украденных у Hermitage уставных печатей ООО, в 2008 году был арестован и спустя 11 месяцев умер в СИЗО "Матросская тишина". Перед смертью, как установила независимая экспертиза, Магнитского конвоировали в отдельную камеру восемь конвоиров для диагностики "психологической неадекватности" вследствие его периодических жалоб на плохие условия содержания, неоказание медпомощи и угрозу жизни (всего около 100 жалоб).

Еще независимое расследование установило, что в этой отдельной камере конвойные избили его дубинками. И почему-то в графе "диагноз" врачи "Матросской тишины" сначала написали про закрытую черепно-мозговую травму, полученную Магнитским (потом эта запись из акта смерти исчезнет)… Почему же генпрокуратура не смогла сразу установить, что Магнитский отравлен, а вместе с администрацией СИЗО с пеной у рта доказывала, что причиной смерти Магнитского стало слабое сердце и острый панкреатит? И по какой причине прокуратура Преображенского района Москвы сразу же отказала родным Магнитского в повторном судебно-медицинском обследовании тела покойного? И почему только сейчас генпрокуратура решила анализировать биологические материалы покойников? И кстати, а где хранились эти биологические материалы, откуда их достали спустя 9–11 лет?".

Итак, это уже пятая попытка Москвы объявить главу Hermitage Capital в международный розыск "с последующим задержанием и выдачей". Российское бюро Интерпола, во главе которого стоит Прокопчук, трижды в период между 2012 и 2015 годами пыталось добиться объявления Браудера в международный розыск, но не смогло убедить штаб-квартиру Интерпола в отсутствии у властей России политических мотивов. Генеральный секретариат Интерпола трижды отказывал России в задержании и экстрадиции Браудера, обвиняя Москву в нарушении устава, норм и правил этой международной организации. Совет Европы в 2016 году подверг Кремль критике, называя попытки добиться ареста неугодных политических оппонентов (представителей оппозиции, бизнесменов, украинских чиновников и политиков) через Интерпол "злоупотреблением красными циркулярами". В октябре 2017 года российское бюро Интерпола предприняло четвертую попытку объявить Браудера в розыск. Генеральный секретариат Интерпола вновь не признал запрос и удалил имя бизнесмена из базы данных. Теперь предпринята пятая попытка.

По сведениям "Новой газеты", бизнесмены, против которых ранее возбуждались уголовные дела в России, обратились к делегатам генеральной ассамблеи Интерпола с просьбой не поддерживать кандидатуру генерала российского МВД Прокопчука на выборах руководителя организации. Против кандидатуры Прокопчука выступили и украинские власти. В социальных сетях активно идет сбор подписей с призывом к членам Генеральной ассамблеи Интерпола отказаться от поддержки представителя России.

Ждать осталось недолго. Посмотрим, что будет.

Юрий Фельштинский, gordonua.com