Майдан все подправит 1 Матвей Ганапольский, «Радио Свобода»

21.11.2018, 12:03

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Матвей Ганапольский

Кремль вообще не понимает, что происходит в Украине.

Конечно, всем известно, что предвыборная кампания начнется с 1 января, но весь Киев, да что там Киев – вся Украина увешана постерами, огромными бордами, на которых от имени давно знакомых физиономий написаны крикливые обещания, смысл которых – в двух словах "Выбери меня!". Когда в своей программе я спрашиваю зрителей, верят ли они рекламе, зрители смеются в ответ, ибо все физиономии давно известны, все они уже были при власти и понятно, что они могут только обещать. На эту глупую рекламу тратятся миллионы долларов, но это пока не бюджетные деньги, а частные – они не учитываются Избирательной комиссией, это считается не предвыборной, а обычной коммерческой рекламой, так что никакого формального нарушения закона нет.

В многочисленных ток-шоу обсуждаются политики, их обещания и возможность реванша на выборах. Под реваншем подразумевается приход президента, который предложит Украину на подносе на завтрак Путину. Такие политики есть, они получают деньги от кремлевских структур, их имена известны. В их рекламе объясняется, что Украине нужен мир. При этом они стесняются написать, как именно этот мир будет достигнут, если не полным принятием путинских условий украинской капитуляции. Но все терпеливо ждут, что, может быть, эти политики после первого января откроют великий секрет своего "мира".

Напугав друг друга реваншем, политологи начинают размышлять, а что случится, если все же какой-то демагог пролезет во власть. Однако тут выясняется, что пролезть-то он сможет, а вот дальше… Тут вообще многое выясняется и вспоминается – все то, что никак не могут вспомнить в российских ток-шоу, где каждый божий день пинают Украину.

Ну, к примеру, что Украина – не президентская республика, а парламентско-президентская. Конечно, новый президент-жулик может захотеть лечь под Путина, но он может это сделать только лично. Что же касается желаний отдать, к примеру, Крым взамен Донбасса, либо что-то подобное, то тут президенту придется иметь дело со злобными депутатами, которые нового президента пошлют, а возможно, устроят ему импичмент. Парламент в Украине – это место для дискуссий. И не только – он же еще место для криков с мест, драк и блокады трибуны.

В Украине настоящий парламент, это не кукольное шоу в Москве, где госдумовец не более чем перепуганная заплатка на царских прихотях. Так что возможный промосковский президент Украины будет гордо сидеть в своем кабинете, ожидая, когда его вынесут вперед ногами. А если парламент как-то постесняется это сделать, то ему поможет Майдан.

Знаете, в чем проблема Владимира Путина? Судя по его заявлениям, президент России вообще не понимает, что происходит в Украине. К примеру, он говорит, что "не будет иметь дело с нынешней украинской администрацией". То есть он демонстративно показывает, что ему не нравится Петр Порошенко, а кум Путина Виктор Медведчук открыто говорит в украинском эфире, что "Тимошенко наиболее подготовлена" к президентству. Путин прямо указывает, кого нужно выбрать.

Тут есть два замечания. Первое в том, что тому, кого открыто поддерживает Путин, вовек от этого не отмыться. А во-вторых, тут Путин как-то забывает, что в Украине существует народ, у которого есть свое мнение, а мнение это народ выражает с помощью Майдана. Майдан – это такая странная, нелегитимная, ни в каких законах не прописанная ситуация, когда на главной площади страны собираются несколько сот тысяч людей и президент Янукович, к примеру, бежит из страны. Люди разбивают палатки, жгут шины… короче, неугодному лидеру остается только бежать.

Янукович сбежал, когда на Крещатике собрался миллион протестующих – я видел этот миллион! Тот украинский лидер, который ляжет под Москву, увидит этот миллион на второй день своего президентства. А может, увидит два миллиона. Как любая мегамасштабная акция прямого действия, Майдан не собирается по указке, а по дружескому предложению. Напомню, что пять лет назад Майдан начался с предложения в интернете "прогуляться по Крещатику". Прогулялись, прямо скажем, крепко. Со стрельбой, кострами и жертвами.

Поводом для Майдана, напомню, был "кидок" Януковича – Азарова с обещанной ассоциацией с Европой. Но там была только идея. Сейчас же, после четырех лет войны, отъема территорий, начала полетов лоукостеров, безвиза, трудно поверить в поднос с Украиной на столе у Путина.

Интересно, что Майданом в Украине грозит каждый второй политик. А каждый первый утверждает, что если не исполнить именно его предложение, то Майдан соберется завтра. Но эти политики – такие же дурачки, как и московские телевизионные мечтатели о немедленном крахе Украины. Майдан не собирается по чьему-то желанию или по приказу. Чтобы собрать миллион граждан на главной площади, должен быть четкий критерий: власть стала антинародной. Это ощущение невозможно впарить с телевизора или нашептать в ток-шоу. Просто у украинцев есть такое генетическое свойство – чувствовать момент Майдана. И стоять на Майдане, пока власть не сбежит. Сила Майдана – именно в этом стоянии. Украинцы люди мирные и немного ленивые. У них часто "хата с краю". И чтобы случился Майдан, их нужно крепко разозлить. Майдан – это феномен мирового мирного протеста. И жертвы от рук провокаторов не меняют феноменальной природы этого удивительного и спокойного народного восстания.

Сейчас Майдан не клянет только ленивый. Заявляют, что идеалы Майдана преданы, что нынешние политики, вышедшие из Майдана, ничем от Януковича не отличаются. При случае цитируют Томаса Карлейля: "Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи". Может, и так. Но Майдан – это не революция, это такой плебисцит по вопросу об уходе негодяя-политика. Потом Майдан обязательно расходится, и обычные граждане (а совсем не фанатики) уступают место конституционным процедурам. И если дальше народ выбирает себе на шею новых негодяев, то это проблема совсем не Майдана.

И если новый президент или новый парламент продадутся врагу, то кто-то снова предложит своим друзьям "прогуляться по Крещатику". И снова соберется Майдан. А Майдан все подправит.

Матвей Ганапольский, «Радио Свобода»