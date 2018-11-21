Голосование в Интерполе: была разыграна очень интересная игра 1 Александр Кушнарь

21.11.2018, 13:57

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Надо отдать должное европейцам.

Выборы главы Интерпола свидетельствуют о том, что как минимум мирового сообщества кардинально поменяло свое отношение к Москве. Другое дело, что значительное количество стран готово вести бизнес с Россией не потому, что кто-то испытывает к ней какие-то отношения. В основном это интересы исключительно коммерческого характера. Россия, конечно, же пытается сохранить с ними отношения просто потому, что других союзников у нее нет.

Могу догадаться, кто голосовал за кандидатуру россиянина на пост директора Интерпола. Все мы этот список знаем. Приблизительно 30 стран голосует против различных резолюций в Совбезе ООН, оставаясь на стороне России. Особенно это касается резолюций по соблюдению прав человека в Крыму. Это страны очень бедные, а с точки зрения ситуации с правами человека – отсталые. Но такой факт показывает, в какой категории государств в настоящий момент находится Россия.

На другой стороне находятся те 60% стран, которые проголосовали, по сути, против российской кандидатуры. Есть еще страны, традиционно воздерживающиеся от голосований просто потому, что не хотят портить отношения с Россией из-за коммерческих интересов. По этой причине они не готовы присоединиться к Западу.

Ценности для российских чиновников абсолютно перестали быть путеводной звездой при принятии какого-то международного движения. Зачастую они голосуют сами себе в ущерб. Та санкционная политика, которую проводят Запад и его союзники, это политика ценностей, а не политика коммерческих интересов. Далеко не все представители, которые приняли санкции против России, заинтересованы в них. Прежде всего мы говорим о бизнесе. Во всех странах, где приняты санкции против России, бизнес страдает и очень часто возмущается. Редко можно услышать от западного бизнесмена, что он поддерживает западные санкции.

И вот тут надо отдать должное европейцам, ведь ценности стали для них не просто звуком, а тем, что заставляет их жертвовать материальными благами.

В этом смысле голосование за директора Интерпола продемонстрировало, что Запад готов отстаивать ценности по правам человека, гуманизма, верховенство нынешних международных законов. Таких стран гораздо больше, чем стран, которым наплевать на международную систему. Одновременно они являются представителями самой богатой части нынешнего мира. На их долю приходится порядка 50-60% ВВП, как минимум.

Единственный серьезный актер на международной арене, который находится на стороне России, но при этом не является ее союзником, это Китай. В этом смысле, конечно, совершенно верно делает нынешняя американская администрация, что осознает стратегическую угрозу со стороны Китая. Да, у России есть определенное количество ядерных боеголовок. Мы не знаем, в каком они состоянии, но никто не хочет этого проверять.

Во всем остальном Россия никакой не противник, а всего лишь мелкий бандит, не имеющий никаких особых ресурсов для противостояния с Западом.

Голосование в Интерполе могло бы остаться незамеченным, если бы не британская пресса. Была разыграна очень интересная игра, когда британские журналисты написали, что есть большие шансы, что главой Интерпола могут избрать россиянина. Мол, его избирание практически гарантируется. Хотя в реальности это было не так. Перевес очень значительный – 60 против 40. Но если бы британская пресса не подняла этот шум, то все равно был бы примерно такой же расклад голосов, как и сейчас.

Вряд ли шум в прессе повлиял на решение 10-20 стран, чтобы они проголосовали против России.

Игра заключается в том, чтобы продемонстрировать – Россия является изгоем. Вторая цель – обратить внимание международного сообщества, которое относится к выборам главы Интерпола без особого внимания, чтобы и оно включилось в процесс и как бы гарантировало избрание как раз таки южнокорейского представителя.

Можно сказать, что британская пресса в этой игре победила.

Александр Кушнарь, «Обозреватель»