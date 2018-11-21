Коллапс на границе: фуры не могут попасть из Беларуси в Украину 21.11.2018, 14:04

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На погранпереходе «Новая Гута» - «Яриловичи» заблокирована дорога.

В пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговской таможни гражданами Украины «заблокирована» дорога, в связи с чем замедлилось таможенное оформление транспортных средств и в белорусском пункте пропуска «Новая Гута», сообщает гомельская газета «Маяк».

К 17.00 20 ноября оформление грузовых транспортных средств практически не производилось: вся «нейтральная» полоса фактически заполнилась и оформленные грузовики находятся на территории пункта пропуска.

По информации Черниговской таможни с 21 ноября движение грузовых автомобилей приостановлено.