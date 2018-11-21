Женская сборная Беларуси вышла на Евробаскет 21.11.2018, 22:27

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Белорусские баскетболистки в гостях переиграли команду Турции и вышла на ЧЕ-2019 со второго места в группе.

Женская сборная Беларуси провела заключительный матч квалификации чемпионата Европы-2019, переиграв лидера группы — команду Турции со счетом 60:56, передает pressball.by.

ТУРЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 56:60 (17:17, 18:15, 10:14, 11:14)

БЕЛАРУСЬ: Бентли (2 + 6 подб.), Лихтарович (10 + 3 подб.), Попова (10 + 3 подб.), Снытина (17 + 5 подб.), Веремеенко (6 + 8 подб.), Брич (н.в.), Гаспер (7 + 11 подб. + 3 паса), Голубева (н.в.), Масько (н.в.), Рытикова (3 + 6 подб.), Тарасова (2 + 4 подб.), Зюзькова (3).

Группа "В": Турция — 11 очков (6 игр), БЕЛАРУСЬ — 11 (6), Польша — 6 (5), Эстония — 5 (5).

Путевки на Евробаскет автоматически получают победители групп, а также шесть лучших команд среди занявших вторые места.

Чтобы подняться на первую строку команде Натальи Трофимовой необходимо было одержать гостевую победу над сборной Турции с разницей не менее 11 очков.