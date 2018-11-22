Курильский гамбит 22.11.2018, 10:29

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Зачем Путину понадобилось сейчас поднимать курильский вопрос?

Президент РФ Владимир Путин заговорил о возможности решения спора о Южно-Курильских островах между Россией и Японией на основе совместной Декларации 1956 года. Ратифицированная Верховным Советом СССР, Декларация предполагала передачу Японии после заключения мирного договора острова Шикотан и гряды Хабомаи.

Владимир Путин на Востоке ищет слабые места для прорыва крымского санкционного фронта Запада? Зачем Путину понадобилось сейчас поднимать курильский вопрос, который не может быть решен с прибылью для рейтинга президента РФ внутри России?

Эти вопросы на Радио Свобода обсуждают политики Владимир Милов, Олег Румянцев, историк Юрий Фельштинский (США).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: В Сингапуре неделю назад президент Владимир Путин заговорил о возможности переговоров между Россией и Японией на основе Декларации 1956 года. Что значат маневры Кремля?

Владимир, вы вернулись к нам буквально с большой конференции по международной безопасности, она проходила в Галифаксе. Что ведущие западные политики говорят о том курсе, которым идет нынешняя Россия?

Владимир Милов: Был такой очень интересный форум, международный форум по безопасности в Галифаксе. Это такой главный конкурент известной Мюнхенской конференции. На Мюнхенской конференции в основном официоз, большие начальники зачитывают по бумажке речь, а здесь более неформальное общение среди своих. Страны члены НАТО и сторонники трансатлантического единства обсуждают вызовы, что делать. Конечно, больше всего волнует Китай, но довольно много Россию обсуждали. Там была большая делегация сенаторов и конгрессменов. Многие из них вносили билли о новых санкциях российских, обсуждалась активно эта тема. Движуха будет на эту тему после того, как новый Конгресс в январе заступит на свою должность. Просто обнуляются все законопроекты прежние, они будут вносить новые. Там движуха по санкциям будет очень большая. Конечно, Курилы там не обсуждались – это более локальная вещь. Примерно в это время пришли новости о путинских комментариях. Это, конечно, новый поворот.

Михаил Соколов: Россия Путина для первого мира, для его лидеров, которые там собирались, для экспертов, это проблема номер один или проблема пять-десять?

Владимир Милов: Все люди грамотные, профессиональные, они делят проблемы на фундаментальные, серьезные, с которыми придется сталкиваться в долгой перспективе ближайших нескольких десятилетий. В этом плане и Китай, и разные экономические вызовы, и технологические вызовы искусственного интеллекта до энергетических революций, конечно, эти вызовы для них важнее. На Россию Путина сейчас смотрят как на такого хулигана, возмутителя спокойствия. Как серьезную долгосрочную силу, которую Путин по телевизору рисует и хотел бы выглядеть, в общем нет, а скорее как международного хулигана, у которого много возможностей всем насолить в международной политике, против этого надо вырабатывать сдерживающие меры. Удивительно, Россия в этих дискуссиях о долгосрочном будущем глобальном, о долгосрочных вызовах, в этом элементе Россия отсутствует вообще. Такое ощущение, что нашей страны просто нет на карте мира. Вот результат всей политики Путина.

Михаил Соколов: Кто-то из официальных лиц там присутствовал российских?

Владимир Милов: Нет, там были люди из секретариата ООН по борьбе с терроризмом русские, но как таковых они специально не приглашают официальных лиц. Внутренний разговор людей из стран из атлантической цивилизации, чужих они стараются туда не звать. Кстати, интересный момент, там выступал глава объединенного комитета начальников штабов американских, глава Генштаба по сути дела, он сказал о выходе американском из договора по ракетам средней и малой дальности, это сильно разошлось по прессе. Его спросили, какие возможности для Америки открывает выход из этого договора, он сказал: "Подождите, мы еще в договоре, мы в правовом поле. Я не комментирую политические решения. Но мы, американская армия, базируем свои действия на том, что у нас есть правовое поле, мы должны соблюдать этот договор. И мы хотим вернуть Россию, которая нарушает этот договор, в правовое поле и заставить ее тоже этот договор соблюдать".

Многие комментаторы поспешили Америку обвинить, что она выходит из договора РСМД. Пока "американская военщина", как у нас говорят, она настроена его соблюдать. Я понимаю, что для них это скорее проблема, когда такой механизм контроля над вооружениями уйдет.

Михаил Соколов: Юрий, как вы считаете, что волнует западный мир по отношению к России? Выход путинизма за географические границы России?

Юрий Фельштинский: Я думаю, что сегодня добавился еще один фактор, то есть он добавился не сегодня, а какое-то время назад, а именно позиция Трампа по отношению к Путину. Одно дело противостоять России, имея Белый дом в качестве союзника в этом противостоянии, а другое дело противостоять России, имея Белый дом в этом противостоянии как союзника Путина. Поэтому мне кажется, ко всему, что мы обсуждаем – а я в целом абсолютно согласен с моим собеседником: Россия сегодня является возмутителем спокойствия, на которого всерьез не смотрят как на партнера и сторону, с которой можно о чем-то договориться. Все только сидят, пристегнувшись в креслах, как в самолете, и ждут, чего же Путин еще вытворит и как этому новому хулиганскому шагу в политике противостоять.

Это очень серьезный фактор, а именно Трамп. Сегодня Европа, да и весь остальной мир не могут положиться на Белый дом. Это, к сожалению, очень серьезная проблема.

Михаил Соколов: Что-то принципиально меняется в связи с выборами в Соединенных Штатах? Одна из палат будет под контролем демократов. Какие здесь прогнозы по отношению к внешней политике США?

Юрий Фельштинский: Безусловно, меняется. Если у Белого дома и раньше руки были связаны в проведении той политики, как ее видит Трамп, то после последних выборов эти руки связаны еще больше. Мы видим, что Белый дом неадекватен. Я когда говорю "Белый дом", имеется в виду, конечно, администрация президента Трампа. Неадекватен не только в отношении России и Путина, но и, например, в отношении последних событий в Саудовской Аравии, когда Трамп вчера публично отказался хоть как-то наказывать Саудовскую Аравию за зверское убийство, совершенное в Турции. Я думаю, что это не последняя выходка Трампа. Я думаю, что и Конгрессу, и Сенату понятно, что этому придется противостоять рано или поздно не только в отношении его союза с Путиным, но и в проведении Трампом каких-то других внешнеполитических направлений.

Михаил Соколов: Вы все-таки считаете, что есть союз с Владимиром Путиным?

Юрий Фельштинский: Я считаю, что между Трампом и Путиным есть очевидное соглашение. Мы не до конца понимаем, в чем состоит это соглашение, какие функции этого соглашения основные, а какие дополнительные. Я думаю, что Россия оказывала помощь Трампу неслучайно и небескорыстно. Другое дело, что из-за поднявшегося шума или скандала функции этого соглашения со стороны Трампа до сих пор не выполнены. Наоборот, в каком-то плане это очевидная победа Путина по вмешательству в американские выборы, она привела, как это ни парадоксально, скорее к его поражению. Потому что сегодня к России в Соединенных Штатах стали относиться как к врагу. В то время как до победы Трампа на выборах Россию рассматривали скорее как партнера, может быть, сложного партнера, но партнера, либо, может быть, как союзника. Вот это отношение к России изменилось. И то, что оно изменилось, это целиком и полностью заслуга Путина и вмешательства России в американские выборы.

Владимир Милов: Во-первых, про Саудовскую Аравию. Там выступал министр обороны Турции, который сделал сенсационное заявление, что турки знают, что они части тела Джамали Хашогги вывезли в дипломатическом багаже после того, как его распилили.

Что касается Трампа, я был год назад на этом форуме, после первого года Трампа были более мрачные настроения, все не понимали, насколько это надолго и серьезно. А сейчас туда приехала очень большая делегация из Конгресса двухпартийная, то есть там были республиканцы и демократы, которая прямо имела очевидную миссию сказать: ребята, спокойно, мы все равно привержены трансатлантическому единству. И даже республиканцы-сенаторы говорили: не слушайте, что наш президент говорит.

Михаил Соколов: Он говорил: "Нефтяные цены идут вниз – шикарно. Как сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим цены еще".

Владимир Милов: Я не думаю, что есть в этом какая-то его заслуга. Скорее Трамп несет ответственность за то, что цены взлетали до 80 долларов из-за того, что он вернулся к санкциям против Ирана, чего не надо было делать. В целом больше уверенность в трансатлантическом сообществе, что на Трампа есть свои ограничители. Было довольно необычно слышать, что и представители парламента американского, и представители американской армии в принципе произносили с трибун очень серьезные вещи, которые противоречат тому, что Трамп делает. Это звучало довольно обнадеживающе.

Михаил Соколов: Вы согласны с тем, что Владимир Путин ищет в западном сообществе слабые места и пытается внести расколы?

Владимир Милов: Конечно, он это ищет, он профессионально этим занимается. Он поддерживает самых разных игроков и справа, и слева, со всего спектра политической повестки, которые играют роль возмутителей спокойствия, вносят раздоры, атакуют традиционные элиты и так далее. Он этим занимается везде. Где-то достиг определенных успехов, например, в Италии, где его дружок Сальвини, который фоткался на Красной площади с майкой с Путиным, он сейчас вице-премьер и лидер самой популярной партии, возможно, будущий премьер-министр, если будут какие-то досрочные выборы.

Михаил Соколов: Игра самого Путина с Трампом, как ее оценить? Она дала какие-то выигрыши Кремлю или нет?

Владимир Милов: Пока нет, скорее всего, теперь уже не даст. Потому что американский истеблишмент очень быстро понял эту угрозу и сильно мобилизовался. Вы помните прошлогодний билль о глобальных санкциях, в том числе против Путина, который был принят практически 100% голосов в Конгрессе, представителями обеих партий с энтузиазмом поддерживался. Американский истеблишмент дал понять, что есть пределы, что он готов Трампу позволить. Конечно, дружба с Путиным далеко за этими пределами находится – это неприемлемо. Это из уст сенаторов и конгрессменов активно звучало в Галифаксе, они поняли эту угрозу. Поэтому у Трампа с Путиным, конечно, есть большие интересы, общий взгляд на мир. Конечно, они будут пытаться делать новые подходы к тому, чтобы о чем-то договориться, разделить сферы влияния и подружиться. Но американский истеблишмент эту угрозу видит и уже четко дал понять, что не позволит выйти им за какие-то флажки.