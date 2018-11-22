Как наши предки остановили захваты Московии в Балтии 22.11.2018, 10:51

Победа ВКЛ серьезно пошатнула авторитет Москвы в глазах многочисленных соседей.

К 16 веку от былого могущества ливонских рыцарей не осталось ничего, кроме легенд. Царь Иван Грозный, получая сведения от своих лазутчиков из Прибалтики, понял, что у Московии появился отличный шанс заполучить порты на берегах Балтийского моря. Отсюда можно было проще и прибыльнее вывозить лес, пеньку, мед, воск, холст и прочие ресурсы, которые производили в его царстве. Кроме того, царь надеялся увеличить и свой престиж, одержав быструю победу над дряхлым противником, пишет litvin.pl.

Так был использован повод – невыплата ливонцами дани за город Юрьев (Дерпт). Ливонская война очень быстро превратилась в затяжную бойню, куда, как в печь, летели царские финансы, жизни стрельцов и казаков.

В схватку за Прибалтику вмешалось Великое княжество Литовское. Первый герцог Семигалии и Курляндии и бывший магистр Ливонского Ордена Готхард Кетлер посчитал за самое лучшее искать подмоги у литвинов, опасаясь алчных и свирепых московитов.

Московский монарх не терял надежды сделать из Ливонии «марионеточное» государство, которое на словах обладало автономией, а на деле было бы полностью зависимым от решений, принимаемых в Москве. В 1577 году московские агенты подготовили восстание горожан Вендена против гарнизона Речи Посполитой. Согласно летописным известиям, ливонцы обратились за помощью к принцу Магнусу, предложив ему занять место верховного правителя. Затея не понравилась Ивану Грозному, и он приступил к решению проблемы силовыми методами.

Руины замка в старинном Вендене (Цесис)

Иван Грозный в конце 1570-х годов намеревался развернуть грандиозное наступление на войска ВКЛ в Ливонии, чтобы добиться окончательного успеха. Московские дипломаты вели переговоры с англичанами. Царь надеялся, что британские эскадры пройдут в Балтику и высадят десанты. Московское царство даже готово было заплатить англичанам золотом, а также предоставить некоторые льготы лондонским купцам в торговле с Русским Севером.

С 15 по 22 октября 1578 года у города Вендена сражались войска московских бояр и отряды литвинов и их союзников шведов. Хорошо снабженный и укрепленный Венден по праву считался самой мощной крепостью в Ливонии (на сегодняшний день населенный пункт называется Цесисом).

На момент великой битвы состояние укрепления оставляло желать лучшего, поскольку имело ряд серьезных повреждений со времен осады 1577 года. Венден был основан в начале 13-го столетия Ливонским орденом. Долгое время город оставался крупным торговым центром, владеющим эксклюзивным правом на выпуск как серебряных, так и золотых монет.

Московскую армию возглавляли Михаил Тюфякин, Иван Голицын и ряд других воевод. Между командующими постоянно вспыхивали споры за право руководить осадой Вендена. Русские войска были изрядно потрепаны нападением в 1571 году Девлетом Первым, крымским ханом, который в результате масштабного набега сжег в Московии несколько десятков городов, уничтожил более 10 000 солдат и столько же увел в рабство.

Войско московитов осадило Венден осенью 1578 года по всем правилам. Когда московская армия с наемниками начала осаду Вендена, принц Магнус поспешно ретировался из крепости, и предложил бургомистру сдать город врагу. Едва первые солдаты противника ступили за ворота укрепления, они приступили к мародерству, поджогам и кровавым расправам.

У стен Цесиского замка (Венден)

Это заставило местных жителей взять оборону в свои руки и укрепиться в замке, забаррикадировавши все входы в него. Обстрел стен Вендена артиллеристами царя длился практически без перерыва на протяжении пяти суток.

Отсутствие питьевой воды и провианта вынудило часть жителей собраться в одном из подвалов замка и взорвать себя, совершив поджог бочек с порохом. В результате большая часть горожан погибла.

Когда одна из стен была практически разрушена, на помощь осажденным пришли войска шведов и литвинов. Объединенными шведско-литвинскими силами командовали генерал Юрген Бой и гетман Андрей Сапега. Артиллерия русского корпуса была слишком тяжелой и малопригодной для условий полевого боя. Самым опасным оружием считались пушки под названием «Волк», однако и они не спасли русские войска от разгрома.

В составе московской кавалерии присутствовало немало татарских наемников, славившихся высоким воинским мастерством. Однако им не удалось одолеть шведские силы, ударившие залпами по коннице, что заставило татар спасаться бегством. Стрельцам московитов пришлось отражать контратаки. Командование под руководством князя Голицына оставило своих солдат на произвол судьбы, тихо сбежав под покровом ночи в Дерпт (Лифляндскую крепость).

Разбив основные силы врага, шведско-литовские войска под утро 22 октября 1578 года уничтожили оставшихся на поле боя и не дезертировавших солдат противника.

Единственными, кто проявил воинскую честь и сражался до конца, были пушкари царской армии, которые в итоге были окончательно порублены литвинскими гусарами.

Потери московской армии составили более 7 000 солдат. Когда новость о поражении донесли до Ивана Грозного, пребывавшего на тот момент в Псковском княжестве, тот стремительно покинул землю псковичей и поспешил в Москву.

Существуют документы, утверждающие, что Иван Четвертый планировал получить Англию в качестве союзника по захвату Ливонии, однако Лондон после катастрофы под Венденом ответил ему решительным отказом.

После победы объединенных литвинских и шведских сил попытки военного вторжения в Ливонию со стороны московских войск были окончательно прекращены. Иван Грозный из-за поражения в Венденской битве вынужден был остановить свои аннексии в Балтии. Победа Великого княжества Литовского сумела серьезно пошатнуть авторитет московской рати и ее полководцев в глазах многочисленных соседей.