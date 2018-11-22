Топ-5 скандальных историй с участием белорусской милиции 22.11.2018, 12:19

иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Громкие истории о насилии, которые остались нерасследованными и требуют подробного разбора.

22 ноября в Молодечненском районном суде огласят приговор следователю Мядельского управления Следственного комитета Максиму Валевко, которого обвиняют в избиении молодой жительницы Мяделя Ольги Должук.

«Радыё Свабода» вспомнило другие громкие дела, в которых представителей силовых структур обвиняли в применении насилия против белорусов.

«Куда телефон раздела, с...ка?» - так, согласно материалам дела, следователь говорил потерпевшей и дважды ударил ее милицейской дубинкой по ногам.

Вместе с бывшим следователем на скамье подсудимых - его непосредственный начальник и еще два сотрудника районного управления Следственного комитета, а также cудмедэксперты. Их подозревают в злоупотреблениях с целью скрыть преступление коллеги.

А какие еще истории о избиении пострадавших следователями и сотрудниками правоохранительных органов остались нерасследованными и требуют подробного разбора?

1. Дело Дмитрия Качановича из Минска

16 октября минчанин Дмитрий Качанович был задержан и доставлен в городской отдел милиции № 2 Минске после отдыха в кафе. По словам Качановича, милиционеры пристегнули его наручниками к крюку, закрепленному в комнате, где не ведется видеонаблюдения, и начали жестоко избивать, в том числе ногами. Только на следующий день, когда Качановича перевезли в Заводской РУВД, оттуда ему вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали у него перелом носа, следы от наручников, гематомы на лице и руках.

Вскоре после происшествия Дмитрий Качанович написал с помощью правозащитников «Весны» заявление в Следственный комитет, в котором требует расследовать действия милиционеров. Прошло больше месяца, но ответа на свое заявление Качанович еще не получил.

Также пострадавший считает, что его изначально незаконно задержали. Эту позицию разделяет и юрист правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович.

«Качановичa обвиняют в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте, но, как обычно, милиционеры не дочитывают до конца статью 17, замечание 3 КоАП, который ему выставили. А там во второй части речь о том, что нетрезвый человек нарушает порядок, только если появляется в общественном месте в виде, который оскорбляет нравственные нормы. Между тем Качанович с компанией выпивали не на улице, а в кафе. По экспертизе, в крови Качановича было лишь 0,2 промилле алкоголя, и он никого не мог оскорблять своим видом. Значит, не было повода для задержания», - говорит правозащитник.

На минчанина Дмитрия Качановича милиционеры составили аж два административных протокола - о нахождении в общественном месте в нетрезвом состоянии и о неподчинении милиции. Рассмотрение обоих протоколов в суде еще не состоялось.

2. Дело Александра Акулича из Светлогорска

В 2012 году в изоляторе временного содержания Светлогорске умер местный житель Александр Акулич.

Более 3 лет мать покойного Валентина Акулич добивалась возбуждения уголовного дела против местных тюремщиков. Женщина ссылалась на следы травм на теле умершего сына, которые считала следами пыток. Также она доказывала, что сыну не вовремя вызвали скорую помощь.

Пройдя все инстанции в Беларуси, Валентина Акулич обратилась в Комитет по правам человека ООН, где ее жалобу приняли к рассмотрению, а белорусским властям пришлось давать по ней официальный ответ в ООН. В ответе правительствa Беларуси утверждалось, что к Александру Акулича во время содержания в Светлогорском ИВС «обоснованно были применены физическая сила и специальные средства», а повреждения на теле покойного якобы «относятся к категории легких и не послужили причиной его смерти».

Правозащитники «Весны» направили в ООН свои возражения до официального ответа правительства Беларуси в отношении дела Александра Акулича. Рассмотрение жалобы Валентины Акулич в КПЧ ООН еще не состоялось.

«Там большая очередь, в том числе жалоб из Беларуси, но обязательно придет время, и она будет рассмотрена. Надеемся, тогда белорусским властям придется справедливо расследовать это дело », - сказал правозащитник Валентин Стефанович.

3. Дело Олега Богданова из Минска

Житель Минска Олег Богданов умер в 2014 году в Жодинской тюрьме, по официальной версии - от сердечной болезни. Мать покойного Марина Богданова полагает, что ее сын-инвалид умер вследствие преступного обращения с ним сотрудников учреждения.

В течение двух лет Марина Богданова направляла свои жалобы начальнику Жодинского управления Следственного комитета, прокурору Жодино, в Минскую областную прокуратуру, однако все обращения были напрасны и уголовное дело не возбуждали.

Только в октябре 2016 года после личного приема председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич приказал возбудить по факту смерти в Жодинской тюрьме уголовное дело по 162 статье Уголовного кодекса - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, которое привело к смерти человека. Однако через полгода предварительное расследование по этому делу было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц.

Однако мать Олега Богданова подала жалобу уже на следователя Жодинского отдела СК, который проводил исследовательскую проверку по факту смерти ее сына, и добивается, чтобы его привлекли к уголовной ответственности.

6 ноября Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что дело о смерти Олега Богданова направлено для нового расследования в центральный аппарат Следственного комитета. По официальным данным, дело поставлено на особый контроль Генпрокуратуры.

4. Дело братьев Барбашинских из Слуцка

22 сентября 2016 года в Слуцке похоронили 39-летнего Игоря Барбашинского, бывшего Слуцкого милиционера, который умер по неизвестным причинам под следствием в Жодинской тюрьме № 8. Вместе с братом Иваном Игоря обвиняли в «неподчинении милиционерам при исполнении служебных обязанностей, сопротивлении и избиении сотрудников РОВД».

Мать братьев Барбашинских в интервью говорила, что, по ее мнению, Игоря убили в тюрьме намеренно.

19 марта 2016 года Игоря Барбашинский вместе с братом Иваном по дороге домой из ночной кафе задержали милиционеры. Братьев обвинили в нахождении нетрезвыми в общественном месте и доставили в медвытрезвитель.

На следующий день в медвытрезвитель вызвали скорую медицинскую помощь. Рентгеновские снимки показали у обоих братьев переломы ребер, также были зафиксированы многочисленные гематомы.

После того как братья написали заявление в Слуцкий РОВД об избиении их милиционерами, они узнали, что против них возбуждено уголовное дело о насильственных действиях в отношении милиционеров. Через два месяца Барбашинских снова задержали и до суда поместили в Жодинский следственный изолятор. В сентябре того же года Игорь Барбашинский в тюрьме умер.

22 ноября 2016 года Ивана Барбашинского осудили по 2 части 363 статьи Уголовного кодекса и назначили ему наказание в виде ограничения свободы на 2 года без направления в исправительное учреждение. Ивана Барбашинского освободили в суде, но своей вины он так и не признал и попытался обжаловать приговор в Минском областном суде. Рассмотрение жалобы состоялось в январе 2017 года, приговор Слуцкого районного суда был подтвержден.

Обстоятельного расследования смерти Игоря Барбашинского в Жодинским следственном изоляторе так и не произошло. После проверки, которую проводил Следственный комитет, в возбуждении уголовного дела было отказано.

«По моему мнению, это было поспешное решение», - считает правозащитник из «Весны» Павел Сапелко, который занимался правовой помощью семьи Барбашинского.

5. Дела бывших кандидатов в президенты Андрея Санникова и Алеся Михалевича

Правозащитник Валентин Стефанович считает, что отдельного расследования достойно обращение в изоляторе КГБ с кандидатами в президенты Андреем Санниковым и Алесем Михалевичем, которых задержали после массового протеста в Минске 19 декабря 2010 года.

Андрей Санников

«Относительно КГБ есть рекомендации комитетов по правам человека и против пыток ООН по итогам рассмотрения периодического доклада о ситуации с правами человека в Беларуси. Там говорится про всестороннее расследование фактов пыток участников массового протеста 2010 года», - напомнил недавние события Валентин Стефанович, который в октябре присутствовал на сессии КПЧ ООН в Женеве.

По словам правозащитника, должной оценки этим фактам дано не было, и никто ответственности за пытки политиков не понес.

«Причем наши власти врали, что никто с жалобами к ним не обращался. Но правозащитникам точно известно, что адвокат Андрея Санникова обращался с такими жалобами и озвучивал эту информацию по каналу Euronews. После заявлений о пытках в тюрьме КГБ от другого кандидата в президенты, Алеся Михалевича, "Весна" обращалась в прокуратуру, но получила ответ, что факты якобы не подтвердились, никто никого не пытал и жестокого обращения не было», - говорит правозащитник Валентин Стефанович.

Алесь Михалевич

По словам правозащитников, до сих пор остались нерасследованными факты избиения милиционерами минского сторожа Василия Сарочика и братьев Богдана и Ивана Шкурко в Лиде, смерть в Жодинскoм следственном изоляторе жителя Солигорска Егора Протасени и другие громкие истории предполагаемого насилия и злоупотреблений со стороны правоохранителей.