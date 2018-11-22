РБК: Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков 22.11.2018, 12:44

Игорь Костюков

Фото: РИА «Новости»

Костюков исполнял обязанности уже во время болезни Коробова.

Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБКИгоря Коробова.

«Костюков исполнял обязанность на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент», — рассказал собеседник, близкий к руководству Генштаба.

Другой близкий к центральному аппарату Минобороны источник подтвердил это и сообщил, что Костюков считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы ведомства.

Еще один собеседник, близкий к руководству военного ведомства, указал, что Костюков представлял ГУ на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил России, на котором Владимир Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ.