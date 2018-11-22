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Американка послушала мать и выиграла $4 миллиона

  • 22.11.2018, 15:50

Теперь девушка обещает отремонтировать матери дом и выплатить за него ипотеку.

Американка из Северной Каролины Шелби Трипп стала обладательницей четырех миллионов долларов из-за совета матери, сообщает (korrespondent.net https://korrespondent.net/lifestyle/4035166-amerykanka-poslushala-mat-y-vyyhrala-4-mln).

Девушке позвонила мать и сказала, что выиграла в Образовательной лотерее штата 500 долларов. По словам женщины, она чувствовала, что и ее дочери повезет. Поэтому женщина настоятельно рекомендовала Шелби также купить лотерейный билет.

Девушка послушала мать, но никаких ожиданий у нее не было. Трипп стерла защитный слой мгновенной лотереи только после того, как сделала все необходимые дела по дому.

Когда девушка все-таки добралась до лотерейного билета оказалось, что она выиграла 4 миллиона долларов. Шелби сначала не поверила глазам и позвала мать убедиться в выигрыше.

Теперь девушка обещает отремонтировать матери дом и выплатить за него ипотеку.


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