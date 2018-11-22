Верхи уже не могут: что начинают понимать россияне 2 Александр Гольц

22.11.2018, 19:44

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Александр Гольц

Заявления российских начальников создают ощущение, что где-то прорвало канализацию.

Они решили поговорить откровенно с подведомственным народом. И из их ртов немедленно полезли жабы. Дня не проходит, чтобы российские начальники разного калибра не продемонстрировали своего глубокого презрения к тем, кто не умеет устроиться в жизни и наивно рассчитывает на поддержку всех этих депутатов, губернаторов, прочих чинуш. На днях вот сенатор Лахова разъясняла согражданам благотворное влияние лишений и голода: «Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» Забавно, что она сравнила период путинского правления с войной.

Чуть раньше достоянием гласности стала переписка в интернете, где глава Карелии Артур Парфенчиков предельно ясно и конкретно ответил женщине, просившей не закрывать детские учреждения в ее населенном пункте: «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают». Игорь Артамонов, липецкий коллега Парфенчикова, тоже поучал недавно студентов: «Можно жаловаться на жизнь, на отсутствие денег, но, надеюсь, вы вырастете в парадигме, что нужно больше зарабатывать. Если вы будете работать над собой, цена на бензин не будет вас волновать». В целом посыл понятен: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Государство и его слуги существуют для того, чтобы брать, а вовсе не затем, чтобы давать…

Ранее директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких тоже разъясняла молодежи роль государства: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать». Как не вспомнить о саратовской министерше, которая твердо стояла на том, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей»: «Это возможно, прожить на прожиточный минимум… если использовать наши сезонные овощи и фрукты… Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!»

На фоне этих откровений премьер с его мемом «Денег нет, но вы держитесь» выглядит не только гуманистом, но и чрезвычайно ответственным чиновником. Сейчас же заявления начальников создают ощущение, что где-то прорвало канализацию. Российский правящий класс никогда не скрывал своего презрения к населению, считая его расходным материалом. Просто вышеозначенное население до поры до времени не обращало внимания на демонстрацию барской спеси. До тех пор, пока действовал неписанный социальный контракт: мы позволяем вам балабонить с трибун, ездить на лимузинах, получать заоблачное жалование и брать взятки, а вы обеспечиваете нам возможность есть колбасу. Но вот власть в одностороннем порядке расторгла договор. Очень символично, что только что прозвучали предложения о введении специального налога как раз на колбасу, этот общероссийский символ того, что «жить можно». И люди стали внимательнее слушать, что именно говорят им начальники. Как же так, Путин и все его телевидение денно и нощно рассказывают, как лучше и веселее становится жить, а в нашей-то области дорог как не было, так и нет, бензин втридорога, вдобавок жрать нечего. Не иначе наши чинуши хуже всяких прочих.

А чиновный люд сейчас оказался обречен отчитываться о реальных, а не выдуманных пропагандистами результатах путинского правления. И тут выяснилось, что сказать им в общем-то нечего. Должности, чины и привилегии они получили вовсе не за умение общаться с подведомственным народом. В результате от беспомощности стали хамить, что вызывает очень ясную ответную реакцию. Таким образом, низы не желают жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому… Вам это ничего не напоминает?

Вот в «Росгвардии» сигнал приняли правильно и немедленно заказали лазерные установки для разгона митингов. Справедливо рассудив, что броневиков с подходящим названием «Каратель» может не хватить. В рамках курса на новую откровенность, который явно взяли российские начальники, можно предположить, что «каратели» и станут средством общения с подведомственным народом…

Александр Гольц, ej.ru