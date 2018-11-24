Осенний мостопад

Осенний мостопад2
- 24.11.2018, 9:30
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Новости о мостопаде в России напоминают военные сводки, но партизаны тут не причем.
Пока публику сгоняли в кинотеатры смотреть госкомедию «Крымский мост», с другими мостами творилось неладное. За несколько недель в разных регионах России рухнули четыре моста. В отличие от Крымского они не символизировали ничего. Поэтому всем было на них наплевать, пишут «Открытые медиа».
И они состарились и просто рухнули. И есть ощущение, что мосты продолжат падать. Посудите сами:
В Воронежской области рухнул мост через реку Савала. Пострадали шесть человек. В Приморье обрушился автомобильный мост. В этот момент по нему проезжала большегрузная фура.
В одном из сел Адлерского района произошло частичное обрушение моста, ведущего через реку Чахчусыр.
Два человека погибло и семь пострадали в результате обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Новости о мостопаде в России напоминают военные сводки, но партизаны тут не причем.