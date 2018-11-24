Как похудеть и ни в чем себе не отказывать 1 24.11.2018, 11:45

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Чувство насыщения приходит не от количества полученных калорий, а от объема пищи.

Диета Барбары Роллс, известного американского диетолога, автора книги The Volumetrics Eating Plan (Волюметрическая диета), стала популярной еще 10 лет назад. Затем ее вытеснили всевозможные Дюканы и Аткинсы. Но в последнее время, многие звезды снова обратили свое внимание на диету Барбары Роллс. «Новое время» рассказывает, чем же она так хороша.

Волюметрическая система питания выступает против отказов от еды во время диеты и предлагает замещать опасные для фигуры продукты на безопасные. Безопасные продукты можно есть в неограниченном количестве, опираясь на список Роллс.

Диетолог акцентирует внимание на том, что чувство насыщения приходит не от количества полученных калорий, а от объема пищи. Например, чтобы утолить голод, половинки шоколадки будет недостаточно, а вот килограмма помидоров — вполне. При этом количество калорий у этих двух продуктов будет одинаковым.

Диетолог разделяет продукты на четыре категории:

1. Овощи и фрукты, не содержащие крахмал, а также жидкие супы. Их можно употреблять в неограниченных количествах. Смысл в том, что если продукт содержит большое количество воды и имеет большой вес, то он малокалориен.

2. Цельнозерновые крупы, нежирные сорта мяса и рыбы и молочные продукты с умеренным содержанием жирности. Их можно употреблять в достаточном количестве. Сюда же можно добавить крахмалистые овощи и фрукты.

3. Хлеб, жирное мясо и сыр. Их можно употреблять небольшими порциями.

4. Орехи, сладости, а также жареная и жирная пища. Эти продукты опасны для фигуры, их стоит минимизировать.

Барбара Роллс предлагает, как можно чаще заменять продукты из группы 3 или 4 на продукты из группы 1 или 2. При этом полнустью исключать продукты из двух последних групп категорически запрещается.

Так же, диетолог рекомендует подвергать продукты минимальной термической обработке, тем самым сохраняя их объем и витаминную ценность. Находясь на диете, нужно контролировать поступление кальция в организм. Оно должно быть на достаточном уровне.