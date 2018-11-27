Почему, ругая правительство, Лукашенко следует посмотреть в зеркало 7 Вероника Белова, «Солидарность»

27.11.2018, 8:46

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Диктатор кое о чем забыл.

— По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами. Кроме того, практически остановилась работа по созданию лучших условий для инвестиций. Она тонет в общих рассуждениях и какой-то бюрократии, а на практике ничего серьезного не предложено, — констатировал Лукашенко и обвинил правительство в беспринципности.

Честно говоря, тот факт, что глава государства обрушился на правительство, особого удивления не вызывает: этот спектакль под названием «царь хороший – бояре плохие» белорусы наблюдают вот уже 24 года. И, думается, с приближением выборов на такие театральные постановки нам еще выпишут абонемент.

Впрочем, «боярин» Румас сам заслужил нагоняя от своего начальника, поскольку стал точной копией своего предшественника Кобякова. С этим трудно не согласится, но есть одно но. Назначая Румаса на должность, Лукашенко строго-настрого предостерег его от каких-либо радикальных шагов, призывая только сохранять и улучшать то, что имеется.

Теперь же говоря о проблемных предприятиях, президенту неплохо бы посмотреться в зеркало для поиска причин их возникновения. Ведь это не Румас два десятка лет требует не сокращать людей с неэффективных производств и не Румас тормозит приватизацию, рассказывая, как придут злые инвесторы и всех повыгоняют на улицу, оставив народу кукиш.

В понимании Лукашенко решить проблему Румас должен каким-то чудным образом — чтобы предприятия работали по-старому, а деньги зарабатывали по-новому. Но сотворить такое чудо на месте белорусского премьера не смог бы даже Гэндальф. А Румас в роли волшебника замечен не был.

Как и в роли камикадзе. Ведь он прекрасно понимает, чем грозит ему предложение закрыть предприятия-зомби.

Но Лукашенко хочет, чтобы все и сразу, и главное – без потрясений. Глава государства привел в пример Парк высоких технологий, где изучили потребности IT-сферы и предложили закрепить их законодательно.

— Почему правительство и местная власть не могут поступить так же? Неужели еще одно совещание надо? — поинтересовался он.

И правда, без еще одного совещания тут точно никак!

Вероника Белова, «Солидарность»