В арсенале жителя Витебской области обнаружили миномет 3 27.11.2018, 8:53

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Мужчина охотился в Березинском заповеднике.

Дома у браконьера из Докшиц, задержанного в Березинском биосферном заповеднике, обнаружили целый арсенал, сообщают «Народные новости Витебска».

Мужчину правоохранительные органы разрабатывали давно, поэтому он был задержан сотрудниками Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира, как только появился с оружием на территории Березинского биосферного заповедника. При себе у нелегального охотника было незарегистрированное ружье, заряженное патронами с пулей и картечью.

В доме родителей браконьера, который находится неподалеку от заповедника, инспекторы и следственно-оперативная группа Докшицкого РОВД нашла еще одно ружье, множество различных патронов и даже ствол и опорную плиту миномета.

Второе ружье, также незарегистрированное, имело специальную вставку для стрельбы винтовочными патронами, а также было оснащено оптическим прицелом и самодельным глушителем.

Теперь нелегальному охотнику, промышлявшему в заповеднике, грозит ответственность сразу по двум уголовным статьям — за охоту на особо охраняемой природной территории и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, об этом «ННВ» сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.