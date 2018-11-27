Андрей Санников: Необходимы серьезные санкции против России и военная помощь Украине 1 27.11.2018, 11:15

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Андрей Санников

Россия несколько месяцев готовилась к акту агрессии в Азовском море.

Об этом в интервью «Польскому радио» (перевод - Charter97.org) заявил бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, экс-кандидат в президенты и лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Как считает Андрей Санников, НАТО могло предотвратить агрессию, обозначив свое присутствие в регионе.

- Запад не может допустить блокировки этой акватории, речь идет не только об Украине, но и о предотвращении большей войны, - добавил он.

Как предупреждает дипломат, сценарий России известен уже несколько лет - это эскалация агрессии, захват новых территорий, вплоть до Одессы.

В воскресенье утром в Керченском проливе российские военно-морские силы атаковали украинские суда, направлявшиеся в украинский порт Мариуполь. В течение нескольких месяцев действия России в районе Азовского моря, по мнению многих экспертов, направлены на блокирование этой акватории, чтобы лишить Киев морского доступа к своим территориям и укрепить свои позиции на юге Украины.

- Это может означать продолжение агрессии, - говорит Андрей Санников. Россия может, по его словам, попытаться занять другие территории на юге Украины.

Бывший замглавы белорусского МИД добавил, что НАТО могло бы предотвратить эту ситуацию, например, по приглашению Украины зайдя в один из портов.

- Дошло до обстрела украинцев в Азовском море. Международное сообщество осуждает эту ситуацию, Украина объявляет военное положение. Как вы оцениваете эту ситуацию и какие цели преследует Россия?

- Как очередной акт российской агрессии и чрезвычайно опасную ситуацию. Совершенно очевидно, что Россия уже некоторое время готовила эту агрессию. В течение нескольких месяцев Москва усиливала свое присутствие и пыталась оттеснить Украину от своих портов, прежде всего от Мариуполя.

В Украине идет война, хотя многие забывают об этом. Каковы цели России? Это, во-первых, эскалация войны, среди прочего, удар по экономике Украины - украинские порты в районе Азовского моря очень важны для украинской торговли, в том числе экспорта зерна и стали.

Во-вторых, речь идет о вмешательстве в предстоящие выборы в Украине. Россия захочет сорвать избирательный процесс и поддержать своих кандидатов.

Сейчас очень важно, чтобы Запад и НАТО поняли, как опасна ситуация и предприняли соответствующие шаги.

- Какие могут быть дальнейшие сценарии развития ситуации? Россия действует там в течение долгого времени — ее цель заблокировать эту акваторию или планы более широкие? Или это тестирование Запада?

- Это стратегический шаг. Россия хочет сделать Азовское море своим внутренним морем, закрыть его прежде всего для украинского флота. Это стратегия.

Очень важно понять, что Россия, впервые открыто напала на Украину.

Сейчас нет никаких «зеленых корабликов». Это был российский флот, российские военные корабли которые атаковали украинский флот, украинский буксир. Более 20 человек взяты в плен.

Это открытая агрессия России, а не прокси-война. Азовское море не может быть заблокировано Россией. Нельзя этого допустить. Необходимо добиться, чтобы Россия соблюдала международное право и международные конвенции, Украина сама не сможет этого сделать.

К сожалению, никто не думал о профилактических мерах. По приглашению Украины НАТО могло бы разместить хотя бы один из своих кораблей в районе Азовского моря. Это стало бы превентивным шагом против российской агрессии.

Сегодня нужно действовать решительно, быстро. И, конечно, Украина должна сражаться: одними заявлениями ситуацию не разрешить.

- Что может сделать Запад?

- Во-первых, это прямой акт войны, во-вторых, это нарушение международного права. Поэтому необходима реакция всех международных организаций. Созывается Совет Безопасности ООН по вопросу Украины, но там решение, как всегда, будет заблокировано Россией и Китаем.

Тем более необходима твердая позиция ЕС и НАТО. Альянс должен объявить, что он примет меры по сохранению международного статуса Азовского моря. Это был бы первый шаг.

Второй - это серьезные санкции в отношении России и военная помощь Украине в целях укрепления ее военного потенциала на море.

- Что еще может случиться? Каков российский сценарий? Или пока слишком рано говорить об этом?

- Не слишком рано, потому что сценарий России всегда один и тот же. Россия делает все, чтобы помешать Украине отстоять свою независимость, стать демократическим европейским государством. Она будет так делать и в дальнейшем.

Закрытие Азовского моря может сделать Россию еще более агрессивной по отношению к юго-восточной части Украины. Россия усилит свой контроль над Крымом и будет стремиться, например, занять новые территории вплоть до Одессы. Таковы, я думаю, планы российских генералов.

Такой сценарий Россия осуществляет уже в течение более четырех лет. Здесь нет ничего нового. Новым является уровень российской агрессии и провокации. Запад должен реагировать соответствующим образом. Мир должен понимать, что речь идет не только о безопасности и выживании Украины, но также Европы, мира и предотвращении большой войны.

Это необходимо учитывать при реагировании на эти события.