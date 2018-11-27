Саудовская Аравия побила месячный рекорд по добыче нефти 27.11.2018, 14:58

Уровень добычи за день превысил среднесуточный объем за месяц на 400 тысяч баррелей.

26 ноября Саудовская Аравия добыла рекордный уровень нефти, сообщает Bloomberg.

За сутки удалось добыть 11,2 млн баррелей, в то время показатель за месяц составлял около 10,8 млн баррелей нефти в сутки.

Как передает агентство, увеличение добычи нефти связано с повышением спроса со стороны потребителей, которые готовятся к перебоям с поставками из Ирана из-за американских санкций.

Стоит отметить, что в ноябре Саудовская Аравия в дополнение к экспортируемой добытой нефти использовала нефть из внутренних и зарубежных запасов.

Напомним, в начале прошлой недели после шести недель падения цены на основные марки нефти поднялись на 0,78% и 1,10%.

Под конец недели цена на нефть марки Brent с поставкой в январе на Лондонской бирже ICE Futures Europe упала в цене до 61,95 доллара за баррель или на 1,04%.

Как сообщалось ранее, в сентябре страны-участники договора ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выполнили план на 111%.