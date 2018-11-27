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Кто заплатит за налоговый маневр, или Картина нефтью

  • 27.11.2018, 17:28
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К чему готовиться белорусским автомобилистам.

Неумолимо приближается 2019 год, а вместе с ним и начало новой фазы российско-белорусских отношений в нефтегазовой сфере, так называемой «эпохи налогового маневра». Время получения скрытых энергетических субсидий из России, когда мы приобретали беспошлинную нефть для своих НПЗ в качестве платы за участие в интеграционных проектах, безвозвратно уходит. Теперь о поддержке приходится просить открыто, что как-то плохо вяжется с преимуществами «белорусской экономической модели», о которых нам говорили все последние годы, пишет «Экономическая газета».

Опасные маневры в нефтяном потоке

После того, как российская Госдума приняла пакет законов о налоговом маневре для своей нефтянки, а президент России подписал их в начале августа, стало ясно, что пути назад не будет. Беларуси, как бы мы ни упирались, придется «слезать с нефтяной иглы» в самое ближайшее время. И помочь сделать этот процесс менее болезненным может только наша восточная соседка.

Российский налоговый маневр предусматривает, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение 6 лет с 2019-го по 2024-й год при одновременном повышении налога на добычу нефти в течение 3 лет. Для этого внесены изменения в федеральный закон «О таможенном тарифе» и Налоговый кодекс РФ. А чтобы защитить внутренний российский рынок нефтепродуктов от роста цен и возможного дефицита, разработан специальный акцизный механизм, компенсирующий своим НПЗ «выпадающие» доходы.

Понятно, что интересы Беларуси в налоговом маневре никто учитывать и не думал. Более того, некоторые аналитики утверждают, что он разрабатывался в том числе и для того, что «урезать аппетиты» нашей страны, которая постоянно напоминает руководству соседнего государства о едином рынке энергоресурсов, настаивая на их приобретении по внутренним российским ценам. Именно поэтому введение такого рынка отложено до 2025 года, когда цены внутри России сравняются с мировыми. Вот тогда покупайте, что и сколько хотите!

Первые шаги

Не успели высохнуть чернила на подписанных Путиным законах о налоговом маневре, как белорусская сторона вступила в борьбу за получение компенсации из-за его последствий для нашего бюджета. Уже 9 августа замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, комментируя их крайне негативный для нас характер, заявил: «Мы входим в контакт с российской стороной... Возможен поиск компенсирующих механизмов на государственном уровне».

При этом он озвучил и первую «прикидку» таких последствий: только в 2019 году «выпадающие» доходы белорусского бюджета в связи с налоговым маневром составят порядка 600 млн BYN (300 млн USD по действовавшему тогда курсу) из-за сокращения доходов от экспортных пошлин и планируемого снижения ставки акцизов на нефтепродукты. Последнее необходимо для компенсации белорусским НПЗ издержек, связанных с удержанием розничных цен на приемлемом уровне.

Кроме того, Д. Кийко высказал опасение, что налоговый маневр создаст неравные условия для работы НПЗ в России и Беларуси, что может даже привести к вытеснению российскими нефтепродуктами отечественных на белорусском рынке.

Но в то время никакого позитивного отклика с российской стороны эти заявления не получили. Да и странно было бы их ожидать – отношения между двумя странами тогда были хуже некуда.

Процесс пошел

Понадобились две встречи Лукашенко и Путина (22 августа и 21 сентября), чтобы переговоры по проблемам получения компенсации приобрели более-менее конструктивный характер.

В начале октября новый премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил журналистам: «У правительства России есть понимание, что последствия налогового маневра негативно скажутся на бюджете Беларуси и на предприятиях нефтехимического комплекса. Белорусская сторона считает более правильной фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти (здесь и далее выделено авт. – Прим. ред.). До конца года у нас есть поручение глав государств, чтобы внести на их рассмотрение конкретный механизм».

В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в те же дни подтвердил, что Беларусь и Россия вступили в активную фазу переговоров по механизму компенсаций из-за налогового маневра.

Однако очень скоро выяснилось, что, если сама необходимость предоставления таких компенсаций у российской стороны принципиальных возражений не вызывает, то насчет их характера и тем более размера нам еще придется немало «подискутировать». Так, министр финансов России Антон Силуанов на Форуме регионов 12 октября заявил: «Действительно, при реализации налогового маневра будут сокращаться поступления скрытой субсидии (в размере 2 млрд USD в год. – Прим. авт.), которую мы предоставляем в результате отсутствия экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты... Пока еще договоренностей нет, мы ждем предложений от белорусской стороны и после этого сформулируем наши соображения».

Эти соображения были озвучены уже в ноябре, причем они оказались достаточно жесткими.

Скидка или трансферт?

Тем временем белорусская сторона, которой отступать было некуда, попыталась взять инициативу переговоров в свои руки, стараясь занять в них более выгодную позицию. В начале ноября Дмитрий Кийко, говоря о развитии ситуации с налоговым маневром, сообщил: «Обсуждаются два механизма компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета: межбюджетный трансферт, т.е. прямые выплаты из российского бюджета в наш, либо предоставление компенсации через цену на нефть». При этом он также сообщил, что в Минске рассчитывают на утверждение компенсационного механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в России. При этом размер компенсации, по его мнению, должен учитывать весь объем поставок российской нефти в Беларусь, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года, – 24 млн тонн в год.

Очевидно, что для нас более выгодным был бы второй вариант получения компенсации: как сформулировал его зампредседателя Белнефтехима Владимир Сизов, «зафиксировать наши потери в цене нефти, которая поставляется из России в Беларусь», или, проще говоря, договориться о скидке. В этом случае мы не будем зависеть ни от цены нефти, которая в последнее время демонстрирует высокую волатильность, ни от курса российского рубля, который тоже стабильностью не радует. Но, как говорится, хотеть не вредно...

Российская сторона в данном вопросе придерживалась совсем иной точки зрения. Сначала ее озвучил новый посол России в Беларуси Михаил Бабич: «Мы исходим из того, что это будет в виде прямых межбюджетных отношений, и логика эта дальше будет развиваться в таком разрезе».

А на прошлой неделе в гораздо более жесткой форме на эту тему высказался А. Силуанов: «Договорились, что, если будет принято решение о поддержке, то это будет трансферт». Таким образом, через два месяца после начала переговоров оказалось, что даже вопрос о выплате компенсаций еще окончательно не решен, не говоря уже о выборе предпочтительных для Беларуси вариантов. В общем, «бери, что дают», а то могут вообще передумать.

Финальные штрихи

До завершения нашей «нефтяной картине» еще далеко. И вряд ли продвижению к решению всех проблем сильно поможет новый посол Беларуси в России Владимир Семашко, который, отдадим ему должное, в течение полутора десятков лет достаточно успешно вел дела с нашей восточной соседкой. Он, правда, уже озвучил предполагаемую дату завершения переговоров по нефти (15 декабря т.г.). Но затем оказалось, что такая договоренность у посла была с вице-премьером России Дмитрием Козаком, еще когда он сам занимал аналогичную должность в Беларуси.

Но с тех пор столько воды утекло... И В. Семашко даже пришлось признаться на телеканале «Беларусь 1»: «Я знаю, как это все сложно движется... У меня есть сомнения, что это будет 15 декабря. Пока продвижение не очень большое».

При этом времени до конца года остается все меньше. А в случае предоставления компенсации в виде трансферта его сумма должна быть включена в бюджет следующего года, как в России, так и у нас. Поэтому можно быть уверенными – никуда руководство наших стран не денется, и новости о решении вопроса с компенсацией мы узнаем уже достаточно скоро.

* * *

Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок, придется отделаться фразой: за все заплатит покупатель. Получение компенсации за налоговый маневр может спасти белорусский бюджет, но не защитит Беларусь от повышения цены на нефть. А когда она для нашей страны станет дороже на 30%, то как вы думаете, сколько будет стоить бензин, если даже сейчас нас убеждают, что нынешние розничные цены не компенсируют нефтепереработчикам всех затрат? Вот такая невеселая «нефтяная картина» получается.


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