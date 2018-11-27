Серьезное ДТП в Минске: Автобус снес легковушку, досталось и машине «Стрелы» 1 27.11.2018, 18:44

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ДТП случилось на проспекте Независимости.

Читатель Onliner сообщил о серьезном ДТП, которое случилось сегодня на проспекте Независимости в Минске. По предварительной информации, столкнулись автобус, легковой автомобиль, а также машина спецподразделения «Стрела».

По словам очевидца, ДТП случилось примерно в 17:45.

— На Независимости перед кольцевой страшное ДТП. Автобус в третьей полосе на полном ходу снес легковушку, которая пропускала «Стрелу» с красно-синими маяками. Досталось и машине «Стрелы», — рассказал очевидец.

Он уточнил, что служебный автомобиль спецподразделения двигался на проспект со стороны внутреннего кольца МКАД.

— Эта машина сопровождала автобус в сторону выезда из города, перекрыла собою две полосы. Все затормозили, а автобус на всем ходу влетел. Легковушку от удара развернуло на 180 градусов, и, по-моему, она и зацепила машину «Стрелы», — утверждает очевидец.

В настоящее время на проспекте Независимости в районе пересечения с МКАД образовалась пробка в обе стороны. Движение также затруднено в этом же районе на внутреннем кольце.