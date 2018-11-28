Возле химического завода в Китае прогремел взрыв 28.11.2018, 8:04

Фото: twitter.com/PDChina

Погибли 22 человека.

В результате взрыва вблизи химического завода в северной провинции Хэбэй в Китае погибли 22 человека. Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.

Ранения получили 22 человека.

Фото: Xinhua via Twitter

По информации агентства Синьхуа, пожар охватил 50 автомобилей. Взрыв прогремел возле предприятия в городе Чжанцзякоу в среду, 28 ноября, в 0:41 по местному времени (27 ноября 19:41 по Минску, - ред.).

22 killed and another 22 injured in a blast occurred early Wednesday morning near a chemical plant in N China's Zhangjiakou City pic.twitter.com/ewy6Hu5QGb — China Xinhua News (@XHNews) 28 ноября 2018 г.

В результате возникшего после взрыва пожара сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 ноября 2018 г.

В 2022 году Чжанцзякоу совместно с Пекином будет принимать зимние Олимпийские игры.