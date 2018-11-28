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Возле химического завода в Китае прогремел взрыв

  • 28.11.2018, 8:04
Фото: twitter.com/PDChina

Погибли 22 человека.

В результате взрыва вблизи химического завода в северной провинции Хэбэй в Китае погибли 22 человека. Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.

Ранения получили 22 человека.

Фото: Xinhua via Twitter

По информации агентства Синьхуа, пожар охватил 50 автомобилей. Взрыв прогремел возле предприятия в городе Чжанцзякоу в среду, 28 ноября, в 0:41 по местному времени (27 ноября 19:41 по Минску, - ред.).

В результате возникшего после взрыва пожара сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

В 2022 году Чжанцзякоу совместно с Пекином будет принимать зимние Олимпийские игры.


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