«Чтобы окупиться, нужна аудитория в миллион человек» 2 28.11.2018, 9:07

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Фото: onliner.by

Как белорусы решили заработать на мультике про кобринские машинки.

Сергей Жданович приносит в офис большую коробку с игрушками. Это пластиковые машинки с мордочками. Бизнесмен с товарищами сделали из них персонажей мультика. Схема интересная. Говорят, так поступают в США и Южной Корее. Сперва игрушки, а потом уже сериал — во избежание дополнительных трат, пишет onliner.by.

Сергей рассказал, каких усилий стоит создание мультика Made in Belarus. В плане бизнеса — да, все очень прикольно. А что в плане родительской опеки? Какие мультики и когда надо показывать малышам?

«Отдали €20 тыс., чтобы попасть в Канны»

— Сколько вас в команде?

— Делаем все минимальными силами: сейчас нас пять человек.

— Хорошо, сидят пять мужиков и вдруг решают рисовать мультики.

— Было немного не так. Все началось в 2011-м. До того мы с ребятами занимались исключительно рекламой. Много концентрировались на 3D-анимации, пробовали продакшен. Тогда технологии не были распространены так, как сейчас. Приходилось часами рендерить первые ролики.

Так вот, в 2011-м мы начали плотно сотрудничать с 5D-кинотеатрами. Садятся четверо, надевают очки, платформа двигается, куча эмоций на выходе. Под них и стали создавать фильмы в 3D. Мы хорошо и быстро делали, они хорошо и быстро продавали. В принципе, довольны были все. Постепенно родилось несколько фильмов для детей.

Параллельно рекламе я вел бизнес по продаже детских игрушек. Так вел, что не имел понятия, что такое, допустим, «Смешарики» и анимация вообще. Не особо ей интересовался. Хотя было понятно, что лучше продаются именно брендовые лицензионные игрушки.

В то же время приходило осознание, что рынок, на котором мы делали свои 3D-дела, скоро обвалится. «Скоро» произошло даже раньше, чем мы думали. В 2014-м обвалился российский рубль. В моем представлении, этот кризис — самый конкретный из всех. Почти что весь наш контент покупали россияне.

У нас к тому моменту было отснято три серии сериала «Робики». Почему-то было принято авантюрное решение рвануть в Канны. Попиариться чуть-чуть.

Мы, в принципе, были там единственными белорусами. Сняли стенд, презентовали собственный продукт, пытались наладить какие-то связи.

Да, в Канны можно просто так приехать и разложиться. Были бы деньги. Мы заплатили за выставочные площади порядка €20 тыс. Это и близко не окупилось. Просто и спросить было не у кого. Приехав туда, мы увидели, что, к примеру, российский «Фонд кино» проплачивает стенд всем российским аниматорам. У них есть отдельный шатер, где представители русских студий размещаются и проводят переговоры. Это происходит централизованно. То есть каждой студии не надо отдельно платить 20 «штук» за стенд.

Хотя понятно, что «Фонд кино» зарабатывает. А наш Минкульт — нет.

Хотя в Каннах мы многому научились. Например, поняли, что приезжать туда с незаконченным продуктом вообще нет смысла. Приезжать без крупного партнера — тоже нет смысла. Крупный партнер — это связи и личный опыт, а они всегда стоят много. Если ты пообщался с большими игроками на каком-то кофе-брейке, это не значит, что вы гарантированно будете с ними работать.

Вышло так, что после Канн мы сидели на переговорах с Central Partnership, обсуждали, как бы нам продать им свои «Робики» полнометражным фильмом. Проект на три миллиона. Полтора должны были изыскать мы. Полтора — они. У них есть сети, у них есть связи, у них есть кинотеатры. Войдя в партнерство с Central Partnership, мы закрыли бы кучу проблем.

И да, три миллиона для полнометражного 3D-фильма — это общие деньги на производство и маркетинг. И это очень мало.

Параллельно мы хотели подавать проект с сериалом в русский Минкульт. Но не сложилось по материальной части. Курс очень скакал, а россияне продолжали все считать в своей валюте. И получилось, что цена нашей работы упала в два раза, что, конечно, никак нас не устраивало.

— Что значит загнать мультик русскому Минкульту по деньгам?

— Надо понимать, что Беларусь и Россия — это разные истории. У соседей есть тематические каналы. Это во-первых. Во-вторых, эти тематические каналы, в принципе, созданы крупными игроками из области телеиндустрии. Каналы «Мульт» и «Карусель» сразу же открыли свои анимационные студии.

В Беларуси же ситуация иная. В пик кризиса я с новыми весьма перспективными сценариями дважды стучался в наш Минкульт. Грубо говоря, участвовал в конкурсе на грант. Мне предлагался формат на 13 минут. Мы потом встречались с Дригой, и я объяснял ей, что такой формат не подходит для телеканалов. Это либо 11 минут, либо 22. Потому что все зависит от сетки рекламных блоков.

В общем, подавались мы два раза. Конкурировали с «Беларусьфильмом». Естественно, проиграли. Одно из условий для регистрации заявки было следующим: компании, которая производит мультик, должно быть не меньше пяти лет. Ситуация получилась смешная. Нам исполнялось пять лет 5 октября. А конверты вскрывали 4-го числа.

Со второго раза мы прошли первый этап. Но случилось так, что наши сценарии не привлекли внимания.

В итоге не договорились с россиянами, не выиграли грант от белорусов и продолжили делать мультик самостоятельно. И доделали. Продали права на российскую «Карусель», в Китай, хотя китайскую версию нам так до сих пор и не сбросили, а также в ряд частных авиакомпаний. Думаю, результат мог быть бы лучше, но мы по ходу ошиблись с партнером по дистрибьюции.

— И на что вы жили?

— Вернулись в рекламу. Там у нас все хорошо. Какие-то фильмы, какие-то презентации.

— И чего тогда вы уперлись в эти мультики?

— Есть люди, которые хотят построить дом, вырастить дерево.

— Посадить сына.

— Ну, типа того. Мне дома строить не нравится. Но мультфильм — это продукт, который останется на годы. Анимация живет дольше всего. Не то чтобы это тщеславие. Когда я обзванивал людей, чтобы собрать первую команду, мне говорили: «В Беларуси много кто пытался, но я не верю, что получится». Меня проняло на слабо. Решил: надо сделать.

У меня был идея создать сериал белорусскими силами. Одна из главных ошибок.

В идеале для работы над мультипликационным сериалом нужно человек десять. Мы заканчивали последние четыре серии впятером. У меня оставались аниматор, визуализатор, он же компоузер, продюсер, режиссер и еще один аниматор. Я контролировал происходящее. Ребятам минимизировали и задерживали зарплату. Стояла задача «умри, но сделай». Люди ею прониклись.

— Вы что-то заработали?

— Нет. Мы очень много потеряли, даже скалькулировать сложно сколько. Я считаю упущенную выгоду. Если бы заключили соглашение с Central Partnership, был бы дополнительный миллион. А так работали без него и сидели на хлебе.

В 2015 году мы доделали первый сериал.

В 2016-м осознавали, что было сделано не так.

В итоге поняли, что нужно двигаться от другого. Американцы и корейцы поломали систему подхода к мультипликации. Они делают следующим образом. Сначала идут к производителю игрушек: «Покажите популярную игрушку, на которую вам бы хотелось сделать ставку».

Когда мы доделали «Робиков», стали тоже связываться с производителями игрушек. Выяснилось, что создание качественной игрушки на основе сериала предполагает изготовление пресс-форм примерно за $300 тыс. То есть фабрике это дико невыгодно.

Потому правильнее «переселять» игрушки в сериалы. Это реклама их изделий.

Вот так мы и пошли от обратного. На «Полесье» я впервые был лет восемь назад. Сильно удивился чистоте. Сам по образованию станочник широкого профиля. До армии поработал полгода фрезеровщиком, а потом пошел служить связистом в Колодищах. Видел, что такое завод. На этом фоне «Полесье» удивило.

Правда, начинал я с россиян. Мне показалось, что они будут более подготовлены к нашему предложению. Не пришлось бы долго объяснять. Но оказалось, что у кого-то 500 человек работает, у кого-то 1000. А заводам по 20 лет. Так я вернулся к варианту с «Полесьем» и понял, насколько контора солидная. На сайте уже была представлена лицензионная продукция от Marvell и Disney. То есть люди шарят и хотят развиваться.

Воспылал, в общем, патриотизмом.

Предложил им объединиться. Взяли машинки. Их шесть вариантов. «Тушки» все одинаковые, просто детали верха меняются. Попросили поменять цвета, добавили им глаза. Придумали четыре сценария. В общем, за две недели полностью разработали мир для этой игрушки. Сделали его близким для детей 0+. Идея понравилась «Полесью». Мы договорились о финансировании 50 на 50. Не могу сказать точно, какие это деньги. Но в среднем в Беларуси минута анимации стоит $8000, мы делаем дешевле. Первый сезон решили посвятить алфавиту. 32 серии по 3 минуты. В каждой серии песенка про букву.

— Почему сайт вашего мультика на русском домене? Такое желание загнать это соседям?

— Буквально вчера мы общались с представителями канала «Мульт». Это конкретно канал только для российской мультипликации. Я пытался объяснить, что на нашем проекте режиссер и композитор — россияне. И вообще, Союзное государство. Но нет. Проблема в том, что есть ЕС, а есть РФ. А мы посередине. Беларусь и не там, и не там. Потому нам нужно подстраиваться под Россию. Там больше аудитория.

Как только мы выпустили первую серию, мне прилетело: «Когда будет беларуская мова?» Я очень за родной язык чисто по-человечески. Но, как бизнесмен, задаю один-единственный вопрос: «А кто денег даст на белорусскую азбуку?» Чтобы окупить мультик, нужна аудитория в миллион человек.

Каждую неделю мы выкладываем на канал серию. Сейчас их 20. Доснимаем остальное. Я смотрю продвижение нашего мультика в Instagram и вижу, что нас активно смотрят в Беларуси, России, Украине, Киргизии и Казахстане. На эти страны и стоит ориентироваться. Их объединяет русский язык.

— Момент морально-этический: вы ведь понимаете, что имеете цель тянуть деньги из родителей, которые не смогут отказать своим детям?

— У меня трехлетний ребенок, он тянет деньги. Это абсолютно нормальный процесс. У меня лабрадор, у которого от всех кормов аллергия, а от того, который стоит 80 баксов, — нет. Мы в ответе за тех, кого родили или приручили.

Хотя те же «Би-Би-Знайки» стоят вообще ничего. Сейчас мы хотим продавать игрушки благодаря сериалу. С «Робиками» было по-другому. Мы думали сделать деньги на продаже прав. Это ни фига не работает. Разговаривали с продюсерами «Маши и медведя», «Фиксиков», «Смешариков». Средняя окупаемость любого сериала — до пяти лет. Мы снизили стоимость своего сериала до жизнеспособных минимумов, чтобы дотерпеть до второго сезона. Потому что никто не будет вкладывать миллионы в неизвестный проект. Я верю, что у нас получится.

«Мультики ребенку надо показывать с 3 лет»

Алина Толкач, детский психолог и преподаватель английского языка в частной школе «Альтернатива», объяснила, какое место жизни ребенка занимают мультики и зачем они вообще нужны.

— Бывают мультики 0+?

— Может, и бывают. Но какова их цель? Малышам такого возраста не рекомендовано смотреть что-либо вообще. С точки зрения физиологии в первый год жизни ребенку предстоит огромный скачок в развитии, поэтому все ресурсы должны быть направлены только на это.

Время от рождения до годика — период младенчества, когда ведущим видом деятельности выступает эмоциональное общение с мамой. Она ему нужна во всех ипостасях. Через нее ребенок познает мир, получает человеческое тепло и любовь, ощущает безопасность и формирует доверие к миру. Активно развивается мозг, формируются новые нейронные связи. В этот момент самым важным должно быть качество общения и контакта мамы и малыша, а не сюжет мультика.

От 1 года до 3 лет — ранний возраст. Ведущий вид деятельности — предметно-манипулятивные действия. Все мы знаем, что движение — основа развития. Малыш уже начинает ходить, осознавать себя отдельной от мамы единицей. Он понимает, что у него есть руки, ноги и другие части тела, которые каким-то образом можно использовать для познания мира. В это время дети часто грызут, кусают и тянут все в рот. И так происходит не потому, что они не воспитаны, а потому, что узнают мир. Важно научить детей базовым физическим действиям: катать машинку, открывать-закрывать крышки, поднимать-бросать предметы и так далее.

В это время многие родители уже начинают вводить мультфильмы в жизнь ребенка. Здесь стоит снова спросить себя: «Зачем? Какова моя цель?» Ребенку намного важнее физическое движение, разнообразные манипуляции с предметами (игры с баночками, игры-«собиралки» и так далее), чем сидеть за просмотром мультфильмов, сюжет которых ребенок еще не в состоянии осознать в полной мере.

Я сторонница того, что малышам надо играть, играть и еще раз играть. Чем меньше технических средств будет вокруг, чем больше полезных игр и общения с семьей, тем лучше. Давайте будем честными: мобильный телефон с мультиком или игрой удобен нам, родителям. Ребенок капризничает, плачет, не хочет есть кашу. Что мы делаем? Говорим: «Ой, только успокойся. Я включу тебе мультик». И даем телефон. Получается средство успокоения, которое незаметно вошло в жизнь ребенка.

Да, мир прогрессирует, да, технологии развиваются. Но наша человеческая натура остается прежней. Ей нужно с кем-то общаться по душам, обмениваться эмоциями, находить понимание и сочувствие, чувствовать поддержку и любовь.

— И когда можно показывать ребенку мультики?

— Я считаю, что минимум с 3 лет. Ведущий вид деятельности в этом возрасте — сюжетно-ролевые игры. «Дочки-матери», «Врач — пациент», «Магазин» — ребенок начинает понимать устройство этого мира, общества и связей в нем. На данном этапе ребенок начинает примерять на себя социальные роли. И здесь мультфильмы могут сослужить хорошую службу родителям, если правильно их использовать.

Почему игра так важна в этот период? Приведу пример. Мы, взрослые, когда не знаем, как лучше подать себя на собеседовании, делаем соответствующие запросы в поисковиках. Получаем информацию, пользуемся ей, превращаем в свой опыт и потом используем в дальнейшем. А детям для этого нужна игра. Настоящая игра, с персонажами и ситуацией, правилами и ролями. Не игра на планшете или телефоне, а игра, максимально приближенная к реальности. С чемоданчиком инструментов детского доктора или пластиковыми овощами и фруктами для магазина.

В этом возрасте родителям важно помнить, что после каждого мультфильма с ребенком необходимо проговорить сюжет, персонажей и их поступки. Важно также задавать вопросы и предлагать варианты развития событий, а также обсуждать эмоции, которые сопровождали этот мультфильм. Длительность просмотра в этом возрасте может составлять до 20—25 минут в день. А остальное время пусть будет посвящено игре, общению со сверстниками и семьей.

В этот период многие дети начинают увлекаться «собирательством». Как же сложно родителям устоять против детских капризов, когда хочется купить очередную игрушку из коллекции с изображением любимого героя. Самый простой вариант — дать ребенку то, что он хочет. Но тем самым мы лишний раз способствуем формированию не слишком хорошего умения добиваться своих целей в жизни. Самый сложный вариант — общаться с ребенком, рассказывать и объяснять ему, противостоять капризам и сохранять позитивное настроение. Ведь мы, взрослые, умные, а значит, с нас и весь спрос. Ребенок только учится жить в этом мире.

— Для чего ребенку мультики?

— Я уверена, что все родители понимают и принимают главную цель семьи — воспитать детей так, чтобы они жили счастливо, нашли свое место, были в гармонии с миром и собой. Для этого нужно многому научиться и продолжать учиться. Эффективное общение с окружающими и самим собой — это базовое умение любого человека, который хочет найти ту самую золотую середину и состояние гармонии. А для этого нужно знать, как поступать в различных ситуациях, например.

В этом случае мультфильм может выступать действенным средством, которое не только дает схемы поведения в разных ситуациях, но и развивает фантазию и воображение. Только важно следить за продолжительностью мультика. Не надо устраивать четырехлетнему ребенку просмотры мультфильмов нон-стоп. Обязательно посмотрите мультфильм сначала сами и спросите себя: «Что мой ребенок должен получить от этого мультфильма? Чему должен научиться?»

Бывает и так, что родители увлекаются совместными просмотрами и начинают показывать детям фильмы, которые не соответствуют их возрасту. «Звездные войны», «Властелин колец» — нам кажется, что это фильмы-сказки. Мы, взрослые, посмотрели и забыли. А ребенок остался жить в том мире. И он в том возрасте, когда все, что он видит, воспринимается им как сюжетно-ролевая игра. Он видит модель поведения и начинает воплощать ее в жизнь. И потом взрослые начинают ругаться: «Ну нельзя же так, ты же Вася, а не Дарт Вейдер!» А Вася не понимает. Он уже улетел галактики покорять, управлять империями и так далее. Кто допустил эту ситуацию? Тот, кто старше.

Есть много хороших мультиков, просмотр которых создает для ребенка хороший фон для ролевой игры. Я против того, что раньше фильмы и мультики были лучше, а сейчас они бессмысленные и пустые. И сейчас есть много хороших, трогательных мультиков и добрых детских фильмов, которые принесут только пользу, если смотреть и обсуждать их вместе.

Детям важно наиграться в настоящие игры, которые научат их взаимодействию друг с другом. В этот период у ребенка много новых событий, которые могут стать источником стресса: поход в детский садик, общение с детьми в детском коллективе, новые впечатления от этого и так далее. Не стоит устраивать им лишний стресс мультфильмами, содержание которых может быть сомнительным.

Не стоит забывать о конкретных родительских задачах. Если я хочу научить ребенка состраданию, ему нужна подборка соответствующих мультиков. Детям следует заложить базовые ценности: любовь к семье, уважение к миру, бережное отношение к природе и животным. Надо на примере объяснить, что хорошо, а что плохо. Конечно, можно минут 40 рассказывать ребенку о смысле жизни и недостойном поведении, но ребенок ничего не поймет. В этот период дети воспринимают все образами. Ему нужен пример: «А вот ты помнишь, как Чебурашка в такой же ситуации помог Крокодилу Гене? Как же нам тогда поступить?» Мы вызываем у него образ. А все эти «так нельзя» — вещи абстрактные. Дети их не воспринимают.

Можно найти на YouTube сериал «Букашки». Это съемки природы с анимационными моментами. Там воспроизведены жизненные ситуации, с которыми сталкиваемся мы все. Например, когда кто-то кого-то дразнит и делает пакости. Как-то один кузнечик всех обижал, но божья коровка сумела поступить так, чтобы кузнечик почувствовал эти поступки на себе. Или как не надо мешать другому, когда он отдыхает, как важно уважать пространство другого. Или как важно помогать друг другу — в этой серии улитки убегали и спасали друг друга. Дети смотрят не отрываясь. Это рассказано на их языке. В мультике не звучит ни одного слова. Играет музыка. как будто бы и нагрузки особой нет.

В идеале дети должны общаться с родителями, прыгать-бегать, проводить больше времени на воздухе, фантазировать, что-то мастерить и создавать, смотреть нужные и полезные мультфильмы и фильмы, а также использовать технические средства для своего развития и образования, а не «убийц времени». Тогда ребенок будет развиваться гармонично.

Если внутри пусто, это место будет заполняться не тем, чем надо. Потому лучше изначально наполнить его любовью, теплом, интересом к миру, природе, животным и так далее. Тогда ваши дети будут спокойно относиться и к гаджетам, и к мультикам, не подсаживаясь на них, как на наркотики.