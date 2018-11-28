Белорус – властям: Я не собираюсь раздавать свой номер телефона кому попало 14 28.11.2018, 9:27

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Люди возмущены правилами идентификации комментариев в интернете.

Открываем какую угодно страницу в интернете. Читаем. Хотим оставить комментарий. Вписываем имя – не обязательно свое – и высказываем все, что думаем. Но такой порядок комментирования скоро закончится, сообщает «Белсат».

Уже первого декабря вступают в силу поправки в закон «О СМИ», согласно которому для всех СМИ требуется идентификация пользователей, которые оставляют комментарии, через СМС. На один телефонный номер можно будет зарегистрировать только одну учетную запись. Помимо телефонного номера, пользователь должен оставить и свои личные данные.

«Эти персональные данные нужно будет где-то хранить, соответственно, это обязанность владельца интернет-ресурса. Это дополнительные расходы. Плюс эти данные не всегда будут соответствовать действительности. Ведь сразу после того, как мы ввели свой номер телефона, далее мы эти персональные сведения можем внести какие захотим. И владелец интернет-ресурса никак не может этого проверить», – комментирует Алексей Козлюк, «Human Constanta».

«Это ущемляет личные права. Это тоталитаризм».

«У каждого должно оставаться своя личное пространство. Я не собираюсь раздавать свой номер кому попало».

«Все и так все знают. Смысл, что вы оставите телефон или нет?», - говорят опрошенные журналистами белорусы.