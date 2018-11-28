Александр Невзоров: Военно-морские бараны 1 28.11.2018, 11:43

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Александр Невзоров

Что произошло в Керченском проливе.

Российский публицист отвечает на вопрос, была ли в окрестностях Керчи «провокация».

— Украина и Россия сыграли в морской бой. И основной вопрос — действительно ли украинцы сознательно «провоцировали» российских моряков. Полагаю, что несомненно — да, «провоцировали», — размышляет на своей странице в Instagram российский публицист Александр Невзоров.

— Потому что весь интернет — очевидец того, с какой необъяснимой яростью, с каким психозом российский 56-метровый огромный боевой корабль атаковал маленького, безобидного и увешанного шинами буксиришку. Полагаю, что все дело в названии этого буксира. Он называется «Яны Капу», что в переводе с крымско-татарского языка означает «новые ворота». А всем известно, как ведут себя бараны при виде новых ворот. И военно-морские бараны не исключение. Что собственно и произошло.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что оккупационная власть РФ захватила 24 военнослужащих Украины. Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко 26 ноября сообщил, что трое моряков ранены: один является офицером, двое – военнослужащими контрактной службы.

США, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Эстония и Польша осудили действия России, назвав их проявлением агрессии.

В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.