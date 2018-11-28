Черная пятница власти 5 Владимир Халип

28.11.2018, 16:14

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Лузеры старательно готовят новый комплект шпаргалок.

Жить надо монументально. Чтобы могучая поступь прорвавшихся наверх гулким эхом отзывалась в веках. Иначе затрут, затуркают, оттеснят на задворки. Эту простую истину правитель осознал в полной мере. А потому, едва ощутив в осеннем воздухе зловещий запах керосина, в срочном порядке созвал вертикальщиков из всех регионов страны.

Повод для такого внезапного слета нашелся вроде бы заурядный - республиканский семинар-совещание по повышению эффективности строительного комплекса Беларуси. Еще во вступительном слове правитель подчеркнул, что это совещание проводится не для галочки, а для конкретного результата. А потому необходимо ответить на ряд волнующих вопросов. И в числе самых важных назвал цену, качество и сроки строительных работ. Конечно, виделись ему и другие грандиозные проблемы. В том числе и те, о которых высказываться он пока еще не спешил. Однако стоило ему беглым взглядом окинуть пестрое собрание сподвижников, как уже стало ясно, что к новым свершениям контингент готов весьма условно.

А потому в инертный зал тотчас была брошена ошеломительная идея: «Это своеобразный пленум ЦК. От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органам власти уходить не надо». Впрочем, никуда вертикаль уходить и не собиралась. Разве только некоторые руководящие дамы тайком поглядывали на часы и томно вздыхали. Потому что природу не обманешь, а в торговых центрах и прочих заведениях подобного рода уже набирала мощь и размах всем известная черная пятница. Обидно все-таки, выбравшись в столицу, тратить драгоценное время на какую-то заседаловку, когда там, где чисто и светло, творится такое!..

А там действительно совершалось нечто массовое и весьма забавное. Звучала бойкая музыка. Шла лихая распродажа всякой всячины. Неоднократно в интересах покупателей исправленные ценники ошеломляли. В кассы и на примерку стояли взволнованные очереди. А в зале строительного пленума тоже впустую время никто не терял. Народ надо было взволновать чем-то понятным каждому и вполне конкретным. Неплохо бы закинуть в массы что-то о коррупции. Борьба с этим застарелым злом возбуждает обычных граждан и поднимает престиж неутомимой власти.

И вот тогда всплыла эта история со строительством жилья для малоимущих и многодетных. Даже выделены были участки. Жилье построили по цене 650 долларов за квадратный метр. Горисполкому оставалось только всем этим умело распорядиться. Распределить, как и было намечено, малоимущим и многодетным или продать в их же интересах, но по рыночной цене. А потом правителю стало известно, что несколько десятков таких вот квартир успели выкупить некие дельцы для последующей продажи по рыночным ценам. Факт был красноречивый. И над притихшим залом полыхнула молния высочайшего гнева. «Пятьдесят четыре или пятьдесят шесть успели продать квартир. А где председатель горисполкома?..»

Однако сенсация вырисовывалась все-таки слабовато. Конечно, продажа по рыночным ценам нескольких десятков квартир какими-то дельцами, а не родным горисполкомом, факт возмутительный. Но если этим занимаются не бесчисленные и многообразные правоохранительные органы, а глава государства персонально, то означает ли это, что все прочие факты коррупции уже давно искоренены, и остался только самый последний затерялся где-то в тени? Правитель по этому поводу высказал совершенно оригинальную мысль: «Порядок нужно навести везде». На двадцать пятом году единоличного правления это звучит особенно убедительно.

Так в чем же все-таки интрига этого пленума или, как там его, совещания? Зачем он вдруг понадобился, да еще в такой неординарный день? В процессе всеобщего мозгового штурма вроде бы что-то начало постепенно проясняться. Но потом окончательно ушло в песок.

А черная пятница прошла и вскоре почти забылась. Певцы-зазывлы умолкли. Свет погас. Наступила суббота. И социальные сети наполнили голоса обиженных и разочарованных. Это что еще за пятница? Разве так можно обращаться с доверчивыми покупателями? Заранее завышенные, а потом будто бы с заметной скидкой цены. Товар все чаще никудышний, залежалый. А вот в Польше…

Но причем тут Польша? Это РБ с уже явным поворотом в сторону полузабытого совка. Каждый здесь торгует, как ему прикажет всемогущее и неисчислимое начальство. А маленькие хитрости на распродажах черной пятницы, по сравнению с тем, что происходит в кабинетах монолитной власти, просто невинные шалости младенцев.

Так или иначе, но торговые центры и их покупатели уже возвращались к повседневной жизни. А вот власть продолжала жить в суматошном ритме этой пятницы. «Надо решать земные вопросы, которые волнуют людей», - в субботу спозаранку это мудрое изречение уже обсуждали на все лады официальные средства массовой информации.

Прояснилась мгновенно и нехитрая интрига «строительного пленума ЦК». Столичного градоначальника там припоминали не зря. Оказалось, что его в спешном порядке от занимаемой должности «освободили». С обычной в таких случаях ужимкой – в связи с переходом на другую работу. Столь ценными кадрами они не разбрасываются: в хозяйстве еще пригодится.

А правитель, напутствуя нового назначенца, своего стратегического замысла уже не скрывал. Конечно же, городские проблемы важны. «Но самое главное – у всей вертикали власти экзамен: парламентские и президентские выборы. Я этого никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы».

Так вот в чем дело: выборы уже тревожат стабильную тишь. И в словах о предстоящем экзамене - какое откровение! Будто никто никогда и не видел, как они все мельтешат вокруг «одной кандидатуры». А впрочем, ничего нового. Это всего лишь дроздовский вариант все той же черной пятницы: втюхать избирателю залежалый товар.

И все же они не настолько наивны, чтобы снова и снова повторять свои давно отыгранные трюки. А потому приступ первобытного страха настиг эту компанию задолго до «экзамена», которым они уже сегодня пугают друг друга. Лузеры старательно готовят новый комплект шпаргалок. И ловко меняют ценники. То, что они и на этот раз попытаются протолкнуть на будущих выборах, давно вышло в тираж и спросом не пользуется. И не только суматошная смена одиозных чиновников, но даже всеобщая черная пятница со всеми их пленумами ЦК, заклинаниями и обещаниями им едва ли поможет.

Достали!

Владимир Халип, специально для Charter97.org