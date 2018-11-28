Нововведения на дорогах: как власти создают препятствия автомобилистам 13 28.11.2018, 16:29

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Инициативы дорожников не всегда облегчает жизнь водителям.

Приятно наблюдать за тем, как дорожные службы проводят работы по устранению проблемных участков дороги. К ним можно отнести как расширение проезжей части, так и изменение схемы движения, чтобы избежать большого количества машин на перекрестке. Однако развитие дорожной инфраструктуры не всегда облегчает жизнь водителям.

В редакцию abw.by написал читатель: "Предлагаю вам рассмотреть тему "Создание препятствий на дороге". Пожалуй, каждый автомобилист Минска заметил в этом году активное возведение всяческих препятствий на дорогах, причем многие появляются вообще безо всякой логики, делают передвижение по городу неудобным, а зачастую и опасным".

Далее следовал список адресов и непосредственно препятствий, мешающих водителям на дорогах. Осталось только посетить эти места и посмотреть, действительно ли при попытке облегчить жизнь водителям получилось сделать только хуже?

Первое находится возле станции метро "Уручье".

На дороге около остановки общественного транспорта установлены бетонные делиниаторы.

Судя по черным полосам, оставленным автомобильными покрышками, можно предположить, что наезды на это препятствие происходит часто.

Такие же делиниаторы установлены и на въезде во двор.

Скорее всего, установка элемента связана с тем, чтобы ограничить въезд автомобилей в полосу для общественного транспорта. В этом определенно есть логика, вот только заметить такой выступ на дороге трудно даже днем в пасмурную погоду, а сделать это в темное время суток будет еще сложнее.

После новости о том, как один из водителей наехал на еще неготовый островок безопасности по улице Уборевича, к нам в редакцию стали поступать жалобы на уже готовые конструкции такого типа. Сразу несколько таких находятся на улице Якубовского. Они установлены рядом с пешеходными переходами, чтобы "сдвинуть" припаркованные авто дальше и улучшить видимость для водителей.

Островки не обозначены знаком, как это сделали на ул. Уборевича, однако из-за большого числа припаркованных машин во второй полосе ехать в основном получается только по первой, поэтому проблем с наездом на препятствие у водителей не было.

Островок безопасности на ул. Уборевича на следующий день после ДТП

К слову, заметить пешехода после установки конструкции стало намного проще, поэтому это нововведение можно отнести к полезным.

Еще одно место, про которое упоминал читатель, находится на улице Ульяновской: "Гениальное" с точки безопасности решение на ул. Ульяновской, рядом с ул. Ленина, - вдоль трамвайной линии просто положили торчащий из дороги серый бордюр, предотвращающий разворот. Его плохо видно даже днем, о чем свидетельствуют постоянно валяющиеся вокруг куски бамперов и колпаков от авто".

Бордюр заканчивается только возле светофора, в специально выделенной для разворота полосе.

Идея урегулировать движение на данном участке дороги действительно актуальна. Большое количество машин до установки бордюра разворачивалось еще до подъезда к светофору. Поэтому в моменты, когда движение на ул. Ульяновской останавливалось, вместе с автомобилистами страдали также пассажиры трамвая.

Однако, если взглянуть на остановку общественного транспорта, можно заметить, что весь бордюр там окрашен в ярко-желтый цвет.

Что мешало дорожным службам окрасить бордюрный камень, который установили для предотвращения разворота, не понятно, а ведь так увидеть его стало бы намного проще.

Следующим местом, где, по мнению нашего читателя, установили нововведения на дороге, которые только мешают водителям, стал микрорайон Зеленый Луг.

"На улицах Тикоцкого и Мирошниченко вообще нужно делать разъезд со встречными автомобилями по встречной полосе. Много где устанавливаются вовсе не ненужные островки безопасности - на дорогах, на которых и так автомобили движутся в один ряд в каждом направлении и т.д. Складывается впечатление, что в городе просто очень много лишнего бетона, его нужно куда-то применить".

Сначала мы проехали по ул. Тикоцкого. На самом деле разъезжаться машинам из-за припаркованных вдоль дороги авто не очень удобно, но таких улиц в городе много, поэтому ничего удивительного в этом нет.

Чуть дальше следует уже знакомая конструкция островка безопасности, который установлен на пешеходном переходе перед школой.

Возможно, он доставляет некоторое неудобство водителям, однако с точки зрения безопасности такой островок просто необходим. Легко можно представить ситуацию, когда ребенок выбегает на проезжую часть из-за припаркованной вдоль дороги машины.

На ул. Мирошниченко таких островков намного больше, судя по всему, устанавливать их начали совсем недавно.

На некоторых из них установлены знаки 4.2.2. Там, где их нет, расположены пластиковые ограждения для предотвращения наезда.

Скорее всего, причиной размещения островков, как и в предыдущих случаях, послужили припаркованные вдоль дороги авто, которые лишают водителей, выезжающих с дворовой территории, обзорности. По-настоящему оценить полезность этих нововведений можно будет только после окончания работ.

Подводя итоги, можно отметить, что практически все нововведения дают положительный эффект, однако некоторые из них все-таки требуют доработок. Это можно сказать как о делиниаторах на проспекте Независимости, так и о бордюре на Ульяновской, которые трудно заметить, особенно в темное время суток.