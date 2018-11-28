Конгресс США не исчерпал рычаги давления на Россию 1 28.11.2018, 16:56

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Освобождение украинских моряков будет свидетельствовать, что Путин почуял жареное.

Президент РФ Владимир Путин освободит захваченных украинских моряков, если Конгресс США приступит к рассмотрению вопроса о введении более жестких санкций против России, чем те, что действуют сейчас. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил американский политолог, директор международной некоммерческой организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев.

"Рейтинг Путина падает, поэтому он в который раз прибегает к самому простому способу мобилизации населения – включает "военку". При этом российская пропаганда преподносит историю в Керченском проливе как провокацию со стороны Украины. Для НАТО, США, Евросоюза понятно, что за эту ситуацию нужно осудить агрессора – Россию. Но они разобрались не во всех деталях, чтобы определиться с тем, какие именно санкции вводить против РФ. Да, Запад понимает, что Украина в очередной раз пострадала от российской агрессии, но вопрос с санкциями пока остается открытым. К тому же, Италия, где сейчас у власти популисты, все это время добивается смягчения санкций против России. То есть консенсус в Европе по антироссийским ограничениям вообще довольно шаткий. Согласовать детали и выстроить все непокорные страны-члены в шеренгу – увы, все более сложное для ЕС занятие", – подчеркнул политолог.

Он считает "туманными" перспективы встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

"Если говорить о захвате моряков в контексте встречи Трампа и Путина, то нужно понимать, что подобные задержания всегда были переговорными фишками Путина. Мол, я вам даю это, а вы мне – то. Перспективы встречи Трампа и Путина сейчас очень туманны. Но, учитывая непредсказуемость американского лидера, может произойти все что угодно. В конце концов, они могут просто пересечься где-то в холле, а российские пропагандисты будут рассказывать, что встреча состоялась и никакой изоляции РФ нет. И вообще, встретится Путин с Трампом или нет – это ничего для президента РФ, по сути, не изменит. Конгресс остается на позициях крайней враждебности по отношению к России. И он еще далеко не исчерпал все возможные рычаги давления, в том числе из перечня санкций. В очередной раз мы слышим про пресловутое отключение SWIFT. Освобождение задержанных украинских моряков будет свидетельством того, что Путин таки почуял жареное", – отметил Залмаев.