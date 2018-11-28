Минское «Динамо» проиграло дома «Йокериту» 9 28.11.2018, 22:27

Это четвертое поражение подряд.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на своей площадке уступило "Йокериту" со счетом 1:4, проиграв четвертый матч подряд с общим счетом 4:19, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — ЙОКЕРИТ — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов, 9.22); Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Хауден — А.Костицын; Блум — Лисовец, Дроздов — Ковыршин — С.Костицын; Осипов — Готовец, Павлович (к) — Терещенко — Гаврус; Китаров — Волков — Когалев; Знахаренко, Литвинов.

ЙОКЕРИТ: Калниньш; Кивисте — Леписто (к), Йоэнсуу — Норман — О’Нилл; Лев — Грант, Весалайнен — Маннинен — Йормакка; Енсен — Лауридсен, Вярн — Платт — Мозес; Мяки — Ниеми — Пильстрем; Столлери.

ШАЙБЫ: 0:1 — Платт (Мозес, Столлери, 5.24). 1:1 — Буйницкий (Готовец, Хауден, 6.26). 1:2 — Мозес (Лауридсен, Ниеми, 13.57). 1:3 — Весалайнен (Леписте, 30.11 — бол.). 1:4 — Йоэнсуу (Маннинен, О'Нилл, 31.07).