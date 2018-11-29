На Брестчине дорожает проезд в общественном транспорте 7 29.11.2018, 12:53

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У водителя билет будет стоить еще дороже.

Стоимость проезда и провоза багажа в общественном транспорте подорожает в Брестской области. Соответствующее решение областного «совета депутатов» «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении» опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Теперь фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами, автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении составит Br0,55 за одну поездку. У водителя талончик будет стоить на 5 копеек дороже.

Проезд и провоз багажа в коммерческих автобусах экспрессных маршрутов также подорожает на 5 копеек - до Br0,65 за одну поездку. Месячный проездной билет на один вид транспорта в областном центре будет стоить Br24,75, в Барановичах, Пинске и Кобрине - Br24,09, в других городах области - Br21,03.

Проездной на автобус и троллейбус обойдется в Br33,03. Кроме того, установлены предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в регулярном сообщении.

Сообщается, что решение облсовета вступает в силу после его официального опубликования. В последний раз общественный транспорт в Бресте дорожал на Br0,05 в октябре прошлого года.