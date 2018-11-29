Константин Боровой: У России осталось только два выхода 1 Константин Боровой

29.11.2018, 15:46

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Константин Боровой

Реакция в отношении Кремля будет очень сильной.

Оправдания, предложенные Россией за свою провокацию в Азовском море, очень слабые. По сути, детские. Проверить достоверность заявлений России в ООН и позицию ФСБ довольно легко. И в это может поверить только тот, кого не интересует объективная информация. Серьезные люди ничему такому не верят.

Но реакция нужна. Морское судоходство — вопрос серьезный. Он связан со свободой торговли, а торговля — с экономическим сотрудничеством.

В свое время Англия, как владычица морей, объявляла войну всем, кто препятствовал свободе судоходства. Наполеоновские войны и война с Францией начала 19-го века были как раз попытками предотвратить блокирование свободной торговли. США вынуждены реагировать, даже если им не хочется этого делать. Ведь инцидент в Азовском море подрывает уже не политические основы, а основы существования человечества. Торговля — это главная форма взаимоотношений государств. Поэтому Запад будет реагировать, и будет делать это серьезно.

Конечно, правильной реакций со стороны России было бы принесение извинений. Но сегодняшняя ситуация такова, что многие эксперты говорят уже о возможности войны по всему Черноморскому бассейну. Кстати, это же касается Балтийского бассейна и Северного моря, где Россия может вводить какие-то свои собственные ограничения и представления о справедливости.

Так что последующая реакция в отношении России будет очень сильной. Значительно сильнее, чем ожидали в Кремле. И главная цель, которую преследовал Путин, — вывести США и европейские страны на переговоры — достигнута не будет. Наоборот, начнут сворачиваться все формы взаимодействия с Россией, как это было с Давосским форумом. Для Трампа Путин становится токсичным лидером, из-за которого он сам подвергается дискредитации. Поэтому он будет отказываться от встречи с Путиным до тех пор, пока тот не прекратит провокационные действия.

А из этой неустойчивой ситуации в Керченском проливе — два выхода. Либо Россия очень резко и быстро откатывает ситуацию, возвращает моряков, судна и приносит извинения. Но это маловероятно. Или же ситуация начинает развиваться по военному сценарию, что более вероятно. Тут много чего будет зависеть от сдержанности Украины и от выдержки украинских политиков. Любая политическая реакция на провокацию — это всегда ожидаемое и спланированное действие.

Как по мне, введение военного положения — это игра на поле Путина и подпитка политики провокаций. Но, с другой стороны, никак не реагировать нельзя. По-видимому, это был единственный выход.

Константин Боровой, «Обозреватель»