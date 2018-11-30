ГАИ в Беларуси начинает охоту на «лысую резину» 1 30.11.2018, 8:59

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С субботы высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

С 1 декабря по 1 марта, согласно правилам дорожного движения, на легковых и грузовых автомобилях должны быть установлены зимние шины с соответствующей маркировкой и высотой рисунка протектора не менее 4 мм, сообщает tut.by.

Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

Зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства. При этом они должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

— Начиная с первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации, — сообщили в УГАИ МВД.

Инспекторы напомнили, что за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (12,25 рубля). Если остаточная величина рисунка протектора менее 4 мм, то водителя ждет предупреждение или штраф до 1 базовой величины (24,5 рубля). В случае повторного в течение года такого же нарушения штраф составит от 2 до 5 базовых величин (от 49 до 122,5 рубля).