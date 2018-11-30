The Bell: Путин упустил последний шанс перед новым раундом санкций 3 30.11.2018, 11:21

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Что означает отказ Трампа от встречи с правителем РФ.

В последний момент Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии России в Керченском проливе, пишет The Bell.

Еще утром Дмитрий Песков рассказывал, о чем Владимир Путин будет беседовать с Дональдом Трампом на саммите в Аргентине. Вечером Трамп неожиданно отменил встречу, поставив условие вернуть на Украину задержанных в Керченском проливе моряков и корабли. Это был последний шанс на полноценные переговоры до того, как Конгресс снова начнет обсуждать санкции против России, говорят эксперты.

Дональд Трамп двумя постами в Twitter отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине, хотя еще утром Дмитрий Песков подробно рассказывал, как она пройдет. Президенты должны были 20 минут пообщаться тет-а-тет, после чего провести полноценные переговоры в расширенном формате. На повестке были вопросы стратегической стабильности, двусторонних отношений и региональные конфликты. «Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да это и невозможно, но нам обязательно надо разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — говорил Песков.

То, что разговора не получится, стало понятно, как только в США наступило утро. «Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мною ранее запланированные переговоры в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал американский лидер. Следующий твит был о том, что Трамп будет «с нетерпением» ждать этой важной встречи, но не раньше, чем разрешится ситуация с задержанием украинских моряков. Кремль ответил на это издевательским комментарием Пескова, который заявил, что теперь у Путина в Аргентине освободится пара часов «для полезных встреч».

В администрации Трампа поняли, что сам факт встречи будет расцениваться как принятие ситуации в Азовском море, и отыграли назад, считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. К тому же сегодня неблагоприятного новостного фона по поводу возможных связей с Россией Трампу добавил его бывший юрист Майкл Коэн.

Для Путина и Трампа это был последний шанс встретиться до того, как в следующем году Конгресс вернется к вопросу о санкциях против России, напоминает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, оговариваясь, что эта встреча вряд ли бы что-то изменила: «Трамп явно не собирается тратить свой политический капитал по этому вопросу».

В обозримом будущем Россию могут ждать американские санкции двух типов. Во-первых, президент и Госдепартамент должны утвердить второй пакет санкций за применение химического оружия при отравлении Скрипалей (согласования с Конгрессом они не требуют). Первый пакет со сравнительно мягкими ограничениями вступил в действие в конце августа. Второй, потенциально более жесткий, должен быть утвержден после 6 ноября, но точные сроки его принятия президентом и Госдепом в законе не указаны.

Во-вторых, новый состав Конгресса, который впервые соберется после Нового года, может начать рассмотрение законопроектов о новых санкциях, представленных в 2018 году. Два основных проекта — DASKA Act сенаторов Боба Менендеса и Линдси Грэма и DETER Act Марко Рубио и Криса ван Холлена. Оба предполагают жесткие экономические санкции, в том числе запрет для инвесторов на покупку российского госдолга. В DASKA Act также содержится предложение ввести санкции против всех российских госбанков, фактически запретив им работать с долларами. Но обсуждение и рассмотрение законопроектов в Сенате, а затем Палате представителей может затянуться на несколько месяцев.

Если ситуацию в Керчи не разрешить быстро, Конгрессмены в вопросе санкций могут занять более жесткую позицию, считает Фролов. И позиция Трампа не будет играть решающего значения. Президент США в очередной раз доказал, что Россия для него «крайне несущественна», считает Лукьянов: «Так можно обращаться только со страной, которую ты считаешь совсем не важной, ведь при всех особенностях Трампа — с Китаем он так себя не ведет».

Что мне с этого?

Переговоров не будет, значит, рубль, который сейчас гораздо больше реагирует на внешнеполитические события, чем на цены на нефть, снова под давлением. После конфликта в Керченском проливе аналитики предсказывали, что в зависимости от развития событий российская валюта может просесть до 70 руб./$.