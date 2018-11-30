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В России резко выросло число сторонников передачи Курил Японии

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  • 30.11.2018, 13:27
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Это готовы сделать 17% россиян.

В России резко выросло число жителей, допускающих передачу Курильских островов Японии. На вопрос, поддержали ли бы они идею передать несколько островов, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество, положительно ответили 17% россиян, свидетельствуют данные «Левада-центра», сообщает meduza.io.

В 2016 году на аналогичный вопрос в немного другой формулировке положительно ответили 7% россиян, в 2011 году — 4%. Максимальный уровень поддержки этой идеи — 12% — фиксировался в 1992 году, сразу после распада СССР.

В середине ноября Россия и Япония договорились ускорить обсуждение заключения мирного договора на основе декларации 1956 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что это не подразумевает автоматической передачи территорий японской стороне.


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