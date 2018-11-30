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Еще один банк приостановил выдачу кредитов на жилье

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  • 30.11.2018, 17:20

БПС-Сбербанк приостановил выдачу потребительских кредитов и ограничил прием заявок на приобретение жилья на общих основаниях.

— С 30 ноября 2018 года БПС-Сбербанк приостанавливает прием новых кредитных заявок на приобретение жилья, а также выдачу кредитов на потребительские нужды. Данное ограничение не затрагивает прием кредитных заявок на действующих условиях по продуктам «Geely cо Сбербанком», а также по кредитам, предоставляемым населению на льготных основаниях в рамках указа № 240, — рассказали в БПС-Сбербанке.

Также в банке рассказали, что заявки на кредит, которые подали до 30 ноября 2018 года, будут рассмотрены в соответствии со старыми условиями кредитования (условиями, действовавшими на момент обращения).

«Текущие изменения кредитной линейки банка для физических лиц вызваны необходимостью комплексного пересмотра процентных ставок по ряду кредитов, а также ее обновления», — объяснили в пресс-службе.

Напомним, ранее Беларусбанк ввел новые изменения в выдачу кредитов. Так, с 8 ноября банк приостановил прием заявок на получение кредитов на потребительские нужды сроком на 4 и 5 лет. Кроме того, при расчете размера кредита на недвижимость банк перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи. Ранее банк также анонсировал, что поднял ставки по кредитам на недвижимость, приостановил выдачу займов на приобретение жилья.


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