Жореса Алферова госпитализировали с инсультом 6 30.11.2018, 19:49

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Жорес Алферов

Уроженец Беларуси, лауреат Нобелевской премии по физике госпитализирован в Москве.

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов госпитализирован в Москве, сообщает «РИА Новости».

«Его увезли с инсультом на «скорой помощи» с совещания, госпитализировали в одну из московских клиник», — сказали в Российской академии наук.

Жорес Алферов родился в марте 1930 года в Витебске. Окончил с золотой медалью среднюю школу № 42 в Минске.

Алферов принимал участие в разработке первых транзисторов и силовых германиевых приборов. Занимался исследованиями полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, за что в 2000 году получил Нобелевскую премию по физике, а также исследованиями свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек.