Минчанка: Нам нужно учиться у итальянцев именно любви к жизни 4 5.11.2018, 11:58

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Кадр со свадьбы Татьяны и ее итальянского мужа

Живущая в Италии Татьяна Власенко рассказала о местных ценах, кухне и ментальности.

Татьяна Власенко из Минска еще недавно работала топ-менеджером в представительстве немецкой компании в Беларуси, а сегодня живет в Италии и уже успела здесь открыть свое дело. Татьяна рассказала tut.by о ментальности итальянцев, их быте, культуре, доходе… И, конечно, о неожиданных ситуациях, которые всегда подстерегают в новой стране:

«При выходе на пенсию в Италии выплачивают приличную сумму на жизнь»

Моя адаптация в Италии, конечно, не проходит без забавных историй, которые случаются из-за незнания культуры и образа жизни.

Например, бабушка и дедушка моего мужа летом живут на своей «даче» — доме, который находится высоко в горах — и когда мы впервые туда ехали, я не могла поверить, что абсолютно пустая, поднимающаяся в горы дорога, нас куда-нибудь приведет. (Улыбается) Минут 15 только мы, горы и лес — и вуаля — шикарная деревушка в горах с видами, от которых дух захватывает. И как оказалось, в Италии таких деревушек в горах очень много. А еще в этой деревушке потрясающие рисунки на домах, которые итальянские художники рисуют в рамках волонтерского проекта.

Та самая деревушка в горах

Однажды в супермаркете я увидела пожилую женщину лет 80 с баданте (сиделка), которая ее сопровождала при покупках. Эта старушка подошла и попросила в колбасном отделе (где на слайсерах нарезают прошутто, мортаделлу, салями и пр.) остатки после нарезки. Меня очень расстроило, что в Италии пожилые люди живут так бедно. Потом дома рассказала мужу, и он, смеясь, сказал, что женщина, у которой есть деньги на сиделку, точно не относится к нуждающимся. И эти обрези обычно берутся в супермаркетах для домашних животных. К тому же, при выходе на пенсию в Италии выплачивают приличную сумму на жизнь, но для этого нужно иметь определенный трудовой стаж.

Многие спрашивают, появились ли у меня итальянские друзья, которые могли бы помочь в адаптации. Скажу так: в Италии у меня много знакомых — это друзья и родственники мужа, мои коллеги из сферы организации праздников и туризма. Но это скорее приятели.

Семья и друзья мужа сразу приняли Татьяну

Итальянки и итальянцы очень коммуникабельные и многословные, поэтому скучать здесь не приходится. Главное — выйти из дома, общение всегда обеспечено. Особенность итальянской дружбы в том, что совместное времяпрепровождение крутится вокруг еды: проводите время с друзьями? — обязательно будет какой-нибудь прием пищи или легкий аперитив.

Да, кстати, еда и семья в Италии — это две святые вещи. А еще мама — итальянская женщина.

«Муж уже не кривясь пьет кефир, ест хрен и сметану»

Итальянская кухня — многогранна и полна тайн. Чем лучше ее узнаешь, тем больше удивляешься.

Еще до того, как я переехала в Италию, стала основательнее знакомиться с рецептами кухни этой страны. Но я и представить себе не могла, что многие известные нам блюда итальянской кухни очень просты в приготовлении. Например, тирамису можно приготовить за 30 минут (потом, конечно, нужно поставить его в холодильник), ризотто за 30−35 минут, а классическую лазанью — примерно за час.

По переезду на озеро Гарда я стала готовить еще больше и в удовольствие, открывая для себя новые рецепты с родителями моего супруга. Моя свекровь научила меня быстро и с минимумом ингредиентов готовить основные блюда итальянской кухни. Мама мужа приучила его с детства завтракать тортами. Поэтому я решила не сильно нарушать семейную традицию. (Смеется)

Простыми способами приготовления вкусных блюд я делюсь в своем блоге, создала для этого даже специальный хештег #кухнятацци. Но итальянкой в своих вкусовых пристрастиях мне, наверное, не стать. Я практически не ем пасту. Итальянцы же едят ее чуть ли не каждый день, правда, не превышая норму в 80 грамм на человека, если хотят оставаться стройными. В нашей семье, как и во многих, паста и рис для ризотто обязательно взвешиваются. В год среднестатистический итальянец съедает свои примерно 29 кг пасты.

О белорусской кухне на новом месте я не забываю. Готовлю для своего мужа и борщ, и бутерброды со шпротами и икрой, и салаты, и драники со сметаной, и голубцы. Я даже сняла видео, как мой муж пробует «славянскую» еду (то есть, и белорусскую, и русскую, и украинскую). Он уже не кривясь пьет кефир, ест хрен и сметану. Но у него есть продукты-фавориты: икра, белорусские картофельные чипсы, халва и даже белорусский шоколад.

Мне самой не хватает в Италии «наших» продуктов — черного хлеба, творога, сметаны, настоящего кефира, гречки, зефира, мармелада, рассыпного чая. Всегда, когда езжу в Беларусь, полчемодана отвожу под белорусскую еду, пока ее не хватает.

А меня саму часто спрашивают: «Какое итальянское вино привезти из путешествия по Италии?». Мой ответ всегда: «Берите вина региона, в котором вы отдыхаете».

В Италии производят так много вина, что каждая винодельня может гордиться своим вином. Например, лучшие вина нашего региона: белое сухое Lugana, розовое Chiaretto и красное сухое Valpolicella Ripasso.

«Думаю, нам нужно учиться у итальянцев именно любви к жизни»

Каждый день я вижу на улицах Италии очень много прекрасных дам в возрасте, галантных мужчин за 70, улыбающиеся стильные парочки с белыми волосами, но яркими лицами. Насколько важен возраст в Италии?

Италия — вторая страна в мире по проценту населения старше 60 лет. Меня очень удивляет, что даже в политических партиях Италии есть те, кому за 80. В Беларуси как-то так сложилось, что с уходом на пенсию многие люди начинают «угасать» и «доживать» свою жизнь. Да, согласна, что и климат другой, и уровень жизни, но в Италии с уровнем жизни и доходами тоже много проблем. Однако ко многим вещам отношение у них более позитивное. Думаю, нам нужно учиться у итальянцев именно любви к жизни.

Еще меня очень удивило отношение итальянцев к спорту. Среди их активностей не только фитнес, бассейн, йога. Итальянцы в нашем регионе очень много занимаются спортом на свежем воздухе — пешие прогулки, велоспорт, пробежки.

Находить гармонию на новом месте Татьяне помогала йога

Также итальянцы часто участвуют в волонтерских проектах. Здесь очень много инициатив, и местные с детства в них участвуют: донорство крови, бесплатные мероприятия для детей и молодежи, уход за памятниками архитектуры и истории.

«В Италии лучше не болеть, это очень дорого»

Несомненно, уровень жизни в Италии все равно выше, чем в России, Беларуси, Украине, но ниже, чем в других развитых странах Европы. Зарплаты, кстати, тоже (средняя около 1500 евро, но все зависит от региона, должности и времени работы в компании). А вот цены совсем не низкие. Особенно это касается услуг, медицины, аренды жилья, стоимости недвижимости.

Стоимость аренды жилья зависит от многих факторов. Например, аренда оборудованной мебелью и техникой двухкомнатной квартиры в районе озера Гарда стоит около 600−700 евро в месяц. Коммунальные платежи — около 100 евро в месяц. Если чуть дальше от туристической зоны, то уже около 400 евро в месяц.

Маленькие, но очень уютные городки озера Гарда

В целом, цены на продукты и потребительские товары здесь незначительно отличаются от цен в Беларуси.

Живописные берега озера Идро

«По итогам курса я написала бизнес-план и открыла ИП в Италии»

Если говорить о работе в Италии, то с этим непросто даже для самих итальянцев. Поначалу сложности и моменты сомнений были и у меня.

Мы живем на озере Гарда — это туристический регион, и работы здесь очень много, но она — сезонная. Можно, конечно, было найти работу по знакомству — друзья и коллеги мужа предлагали прислать резюме и сходить на собеседования. Но я решила, что не готова идти в офис.

Я сделала свои итальянские документы и начала искать возможности развивать свои проекты. Нашла курс, который мне дал необходимые знания в организации мероприятий и помог лучше понять менталитет итальянцев. Этот курс был абсолютно бесплатным (благодаря поддержке региона Ломбардия). Обучение длилось один месяц: всего 100 часов, плюс индивидуальная работа с финансовым консультантом.

В первые месяцы работы я практиковалась на итальянских свадьбах и организовывала тематические фотопроекты, но после курса пришло немного другое понимание того, какую же дорогу выбрать. По итогам курса я написала бизнес-план и открыла ИП в Италии.

Открытие ИП стоило мне 80 € (поскольку прошла соответствующий курс), обычно — 300 €. Услуги финансового консультанта, который помогает вести дела, стоят от 400 € в год, но без него не разобраться.

Пока большую часть работы составляют маркетинговые проекты. Этой осенью и зимой мне предстоит большая работа по систематизации знаний о регионе, предложений озера Гарда и вывода услуг, которые я могу предложить, на новый уровень. Я работаю над проектом по сотрудничеству между озером Гарда и русскоговорящими странами, который разрабатывается при поддержке региона.

Могу точно сказать, что за время в Италии я не только расширила круг знакомств, но и круг знаний — рада, что сделала этот сложный, но уверенный шаг вперед.