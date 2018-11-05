19-летний француз признан самым дорогим футболистом мира 2 5.11.2018, 20:34

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Килиан Мбаппе

В списке самых дорогих футболистов нападающий ПСЖ обошел Неймара и Месси.

Нападающий сборной Франции по футболу и парижского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире. Итоги соответствующего исследования центра CIES Football Observatory опубликованы на официальном сайте организации, передает ТАСС.

CIES Football Observatory оценивает трансферную стоимость 19-летнего футболиста в € 216,5 млн. Мбаппе является единственным, чья стоимость оценивается в сумму, превышающую € 200 млн.

В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и был признан лучшим молодым игроком турнира. Французский нападающий вошел в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в составе ПСЖ он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

В список самых дорогих нападающих также вошли англичанин Гарри Кейн (€ 197,3 млн; «Тоттенхэм»), бразилец Неймар (€ 197 млн; ПСЖ), египтянин Мохаммед Салах (€ 173 млн; «Ливерпуль»), бразилец Филиппе Коутиньо (€ 171,3 млн; «Барселона»), аргентинец Лионель Месси (€ 170,6 млн; «Барселона»), англичанин Рахим Стерлинг (€ 164,6 млн; «Манчестер Сити»), бельгиец Ромелу Лукаку (€ 164,3 млн; «Манчестер Юнайтед»), француз Антуан Гризманн (€ 157,7 млн; «Атлетико»), аргентинец Пауло Дибала (€ 155,6 млн; «Ювентус»).

Самым дорогим полузащитником, согласно исследованию, является английский игрок «Тоттенхэма» Деле Алли, чья стоимость оценивается в € 163,4 млн. Также в список самых дорогостоящих полузащитников вошли бельгиец Кевин де Брюйне (€ 150,4 млн; «Манчестер Сити»), француз Поль Погба (€ 130,5 млн; «Манчестер Юнайтед»), француз Н’Голо Канте (€ 90,6 млн; «Челси»), англичанин Эрик Дайер (€ 90,5 млн; «Тоттенхэм»), испанец Сауль Ньигес (€ 90,2 млн; «Атлетико»), бразилец Фабиньо (€ 82,3 млн; «Ливерпуль»), гвинеец Наби Кейта (€ 75,5 млн; «Ливерпуль»), голландец Джорджиньо Вейналдум (€ 73,2 млн; «Ливерпуль») и бразилец Жоржиньо (€ 72 млн; «Челси»).

В тройку самых дорогих центральных защитников вошли француз Самюэль Умтити (€ 99,2 млн; «Барселона»), колумбиец Давинсон Санчес (€ 97,2 млн; «Тоттенхэм») и немец Антонио Рюдигер (€ 81,6 млн; «Челси»). Самыми дорогостоящими крайними защитниками стали англичане Трент Александер-Арнольд (€ 96,4 млн; «Ливерпуль), Кайл Уокер (€ 88,3 млн; «Манчестер Сити») и шотландец Эндрю Робертсон (€ 68,9 млн; «Ливерпуль»). Бразилец Эдерсон (€ 102 млн; «Манчестер Сити»), немец Марк- Андре тер Штеген (€ 99,1 млн; «Барселона») и бразилец Алисон Бекер (€ 90,8 млн; «Ливерпуль») являются вратарями с самой высокой трансферной стоимостью.

Football Observatory создана на базе Международного центра спортивных исследований (CIES) и французского Университета Франш-Конте. Организация создана в 2005 году и располагается в швейцарском Невшателе. Центр специализируется на статистическом анализе в футболе. Football Observatory полностью поддерживается Международной федерацией футбола (ФИФА).