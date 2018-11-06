Кинем кости: невероятная история настольных игр 6.11.2018, 13:22

Индустрия настольных игр переживает невиданный расцвет.

Древнейшие «настолки» появились более пяти тысяч лет назад и прошли интереснейший путь развития, который, уверены знатоки, еще не окончен, пишет «Вокруг света».

Во что играли древние

Первые настольные игры появились в Индии, Китае и Месопотамии. Игроки, собиравшиеся за столом, просто кидали кости, камушки с рисунками или некое подобие кубиков на твердую поверхность, и победителем становился тот, кто набирал большее количество очков. Некоторые игры не дожили до наших дней, хотя многократно упоминаются в исторических источниках.

Например, древнеегипетский сенет, напоминающий современные шашки. Наборы для него находили и находят в гробницах фараонов, видимо, их оставляли там, чтобы усопшему было не так скучно в царстве мертвых. А вот нарды, придуманные на Ближнем Востоке, живы до сих пор. В Древнем Китае существовали уникальные вариации на тему вроде любо — помесь азартной игры с гаданием. А прообраз современного домино появился в Индии в конце 1-го тысячелетия, и оттуда же, по-видимому, берут начало шахматы.

Индийская игра чаупар упоминается еще в древнем эпосе «Махабхарата», причем финал игры там влияет на судьбы государств и их правителей. По легенде, один из индийских императоров так любил это развлечение, что выложил перед своим дворцом огромное игровое поле из красного и белого мрамора. По клеткам передвигались красавицы-наложницы из гарема, именно они были живыми «фигурами».

Что же касается домино, хотя цветные пластинки с точками и появились на Востоке, в Азии, однако современный вид игра приобрела в Европе, да и название свое получила в честь монахов-доминиканцев (они, кстати, носили белые плащи с черными капюшонами). В карты им играть воспрещалось, а вот домино в католических монастырях было разрешено.

Настольные игры стремительно распространялись по Азии, в каждой стране приобретая конкретные черты и разнообразные варианты. На основе одних только костяшек в Китае было придумано не менее полусотни самых разнообразных игр.

Не отставали и коренные народы Америки. Инки и майя тоже любили игральные кости, но, помимо этого, изобретали и многочисленные стратегические игры, в основном на тему охоты, иногда войны. Сюжеты их игр впечатляют — например, на небольшом кусочке земли разыгрывалась настоящая битва между двумя сторонами на спине гигантского змея.

Не гнушались игр с костяшками и в Европе, вот только информации о них осталось совсем мало. Исследователи докопались до оригинальной скандинавской игры под названием хнефтафл — это то же «шашечное» семейство, только расстановки на квадратном поле не были симметричными, что делало игру более замысловатой. Из Исландии, Гренландии и Англии благодаря викингам это развлечение попало даже в Киевскую Русь и в летописях фигурирует под названием «тавлеи».

Средневековые «настолки»

С течением времени игры становились сложнее. Одноцветная шахматная доска стала черно-белой, поменялись ходы противников, появились новые фигуры. К слову, правила классических шахмат с XII века практически не менялись, да и шашечные утвердились примерно в то же время.

Новый поворот происходит в XIII–XIV веках — из Египта в Европу попадают игральные карты. Разнообразие колод тогда поражало воображение, но, что интересно, духовные лидеры сразу же невзлюбили карты и пытались их запрещать. Как, впрочем, и другие настольные игры. Не подвергались санкциям только шашки — их почему-то все считали безобидными. Что касается карточных героев — дам, валетов, королей, — то одно время их изображали в виде знаменитых исторических персонажей вроде Юлия Цезаря и Александра Македонского. Самих же игр существовало не менее полусотни.

Позже, в XVIII–XIX веках, вошли в моду игры картонажные. Это не про классические карты, а про изображаемую на поле ситуацию, будь то пересечение сложной местности или, скажем, осада крепости картонными солдатиками. Так постепенно сформировались лото, гусек, а также настоящие тематические произведения игрового искусства вроде «Штурма Измаила» или «Отступления Наполеона из Москвы». Такие развлечения пользовались популярностью и у кавалеров, и у дам, в типографиях печатались фишки, поля и красивые карточки, одно время вообще считалось, что подобная интерпретация известных сражений способствует патриотическому воспитанию молодежи.

Из принципиально новых игр, появившихся в XIX веке, можно припомнить и реверси, которая возникла в Великобритании, пользовалась успехом пару десятилетий, потом оказалась забытой и пережила новый виток популярности уже в ХХ веке (да и продолжает оставаться востребованной сейчас).

На рубеже XIX и ХХ веков повальную популярность приобрел маджонг, придуманный не то офицерами китайской армии, не то каким-то дворянином из окрестностей Шанхая. Поначалу про игру знали лишь в пригородах Пекина, но к 1920 году он обрел бешеную популярность и стал чуть ли не национальным символом китайской культуры, и не только в самом Китае, но и, конечно же, в Европе и Америке.

Бум XX века

В ХХ веке увлечение настольными играми стало повальным, а сами они превратились в отдельное направление с богатым дизайном, тщательно продуманной легендой и атмосферой, которая способна захватить внимание всех присутствующих.

В 1934 году, во время Великой депрессии, безработный по имени Чарлз Дэрроу из Пенсильвании придумал проект знаменитой «Монополии». Издатели отклонили его заявку, но Дэрроу не сдавался и выпустил игру самостоятельно, изготовив около 5000 копий. Спрос оказался невероятным — уже на будущий год «Монополия» стала самой продаваемой игрой в Америке, а сегодня ею развлекается добрых полмиллиарда жителей Земли, в том числе и на коммерческих соревнованиях с внушительными призовыми фондами.

Скрэбл — еще одна игра, обязанная своим появлением Великой депрессии. Ее в 1938 году изобрел безработный архитектор Альфред Мошер Баттс.

Дальше все новые и новые коммерческие игры посыпались на мировой рынок как из рога изобилия: «Подземелья и драконы», «Талисман» (эта игра стала первой, оформленной в стиле фэнтези), Magic: The Gathering. «Колонизаторы» Клауса Тойбера вышли в 1995 году и стали первыми в серии игр в немецком стиле (см. врез ниже), а «Энергосеть», увидевшая свет в 2004-м, стала и экономической стратегией, и игрой на занятие территории одновременно. Начался настоящий бум «настолок» — с созданием фан-клубов по интересам и тиражированием коллекционных карточек, которые стоили баснословных денег. Большая часть таких игр появилась за рубежом, но вот, например, легендарную «Мафию» придумали в 1986-м студенты МГУ, а уже потом она завоевала если не весь мир, то изрядную его часть.

Были и совсем безумные варианты, например «Кампания за Северную Африку» (1979) — по-видимому, самая сложная стратегия из когда-либо созданных. В ней две команды из пяти игроков сражаются друг с другом в течение минимум полутора тысяч часов при помощи 1800 фигурок!

На любой вкус

У настольных игр нет какой-то общепринятой классификации. Их можно объединять в группы по самым разным признакам. Например, по требуемому инвентарю: карты, кости, миниатюрные предметы, разлинованное поле, карандаш и бумага (как в случае с «Морским боем»), полноценный набор карточек и фишек... Или вообще ничего, ведь есть огромное количество разговорных игр, тоже условно причисляемых к настольным.

Важный момент — количество игроков. Тот же пасьянс — для одного, да и собирание пазлов вполне можно отнести к настольным играм. Бывают игры с фиксированным количеством участников, а в некоторые могут играть все желающие. Понятное дело, есть игры индивидуальные, где каждый сам за себя, и командные, где от кооперации участников, их умения сработаться и договориться зависит результат.

По характеру настольные игры делятся на интеллектуальные и азартные. Первые — логические, стратегические, для успеха нужно тщательно обдумать ход, предварительно проанализировав ситуацию. В случае со вторыми многое определяет случайность, хотя зачастую и от умения игрока, например от скорости его реакции.

Пожалуй, самая интересная классификация современных игр — по содержанию на абстрактные и имитационные. Последние, в свою очередь, делятся на экономические конкурентные, управленческие) и военные (стратегические, тактические).

Во что играют сегодня

Шашки, нарды и домино — это нетленная классика, правила этих игр знают все. А вот еще несколько игр, которые покорили весь мир и пользуются огромным успехом у профессионалов и любителей.

«Каркассон»

Участники создают уникальное игровое поле с помощью квадратов, на которых изображены города и монастыри, дороги и поля. Действующие лица — рыцари, монахи, разбойники и крестьяне.

Задача — получить как можно больше очков и расширить, таким образом, влияние, то есть игра является стратегической и будет интересна детям уже с 8–9 лет, при этом ее правила не очень сложны. «Каркассон» получил множество престижных наград, у него есть масса альтернативных версий и дополнений.

«Колонизаторы»

Эта игра была и остается одной из самых популярных в мире. Ее легко освоить, даже если вы новичок. Сегодня доступны и классическая версия, и многочисленные дополнения и расширения, но суть одна: игроки перевоплощаются в отважных колонизаторов, перед ними оказывается огромный остров, и им предстоит осваивать территорию, добывать сырье, строить дороги и города, налаживать торговлю и отбиваться от разбойников, создавая сильное и независимое государство.

«Находка для шпиона»

Отличная игра для вечеринки, если собралась большая компания. У участников есть возможность окунуться в романтику фильмов о Джеймсе Бонде... а быть может, и о Штирлице или других культовых героях. В этой настольной игре можно побывать как в шкуре шпиона, так и на месте спецагента, который пытается его разоблачить. «Находка для шпиона» чем-то напоминает классическую «Мафию», только здесь не требуется выбирать специального игрока на роль ведущего — в приключении заняты все. Игра проходит в виде разговора. Один из участников — шпион, но не знает, где он находится. Всем остальным известна локация, но личность шпиона для них тайна, и его пытаются вычислить, задавая друг другу вопросы!

«Соображарий»

Увлекательная игра для семейных посиделок или дружеских вечеринок, причем понравится она и детям, и взрослым. Каждый участник тянет из колоды карты букв и категорий, а потом должен проявить чудеса реакции и скорости, чтобы первым вспомнить слово, соответствующее заданию. Тут даже не надо быть самым эрудированным — нужно просто быстро соображать, и тогда вы вспомните максимум профессий на букву С за минуту или первым назовете самое длинное имя на букву И, а также самое короткое название напитка, начинающееся на Р.

«Цитадели»

Эта игра появилась в 2000 году и стала настоящим хитом, изданным на 25 языках. Ее участники соревнуются за право называться главными строителями королевства. Для этого нужно удивить средневекового монарха, а также заручиться поддержкой вельмож и богачей. В начале каждого раунда тайно выбирается персонаж-помощник — это может быть как сборщик налогов, так и шпион, разоблачающий соперников. У «Цитаделей» есть масса дополнений и расширений с новыми локациями, карточками и персонажами.

«Ужас Аркхэма»

Игра для тех, кто хочет немного пощекотать нервишки. Еще Лавкрафт писал о том, что страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого. Как раз по мотивам мифов этого писателя и создан «Ужас Аркхэма». Действие игры разворачивается в сонном американском городке Аркхэм, где группа смелых сыщиков пытается разгадать и устранить очередную зловещую угрозу, нависшую над местными жителями.

Исследователи перемещаются по городу, сражаются с монстрами, собирают улики, спасаются от сил зла, периодически проникают в потусторонние миры, ворота в которые то и дело открываются по ходу игры. Исход может быть очень неожиданным, вплоть до внезапной победы монстров над сыщиками.

«Берсерк. Герои»

Продолжение классического «Берсерка», который был придуман в России. Стратегическая карточная игра — сражение двух героев, каждый из которых ведет за собой армию. Участники «нанимают» в боевые отряды самых разных фантастических существ, используют магическое оружие и заклинания, а также разыгрывают карты событий, чтобы получить превосходство на поле битвы. Прелесть игры еще и в том, что в ней далеко не всегда добро борется со злом. Например, в дуэльном наборе «Хиан и Пирс» сталкиваются безжалостный воин-некромант и коварный разбойник.