Названы лучшие фото дикой природы 2018 года 1 6.11.2018, 14:47

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Главным победителем стал необычный снимок с летучими мышами.

В рамках фотоконкурса British Wildlife Photography Awards 2018 были выбраны лучшие фото дикой природы. Лидером стал снимок Пола Колли «Следы на рассвете», на котором запечатлены летучие мыши в полете. Фото были опубликованы на сайте конкурса, пишет korrespondent.net.

Фоторабота с летучими мышами была сделана при помощи камеры с инфракрасным объективом, которую Колли разрабатывал сам в течение 14 месяцев. Эта камера смогла с впечатляющей точностью запечатлеть животных в полете. В итоге за свои старания фотограф получил премию в размере 6,5 тысяч долларов.

Также были выбраны другие призеры конкурса, которые были удостоены либо денежного приза в размере 1,3 тысяч долларов, либо фотоаппаратов.

В планах организаторов также запланирован выставочный тур, благодаря которому лучшие работы фотографов будут показаны в разных городах Великобритании.