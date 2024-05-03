Белорус пришел за паспортом, а получил повестку в военкомат 8 3.05.2024, 17:36

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Он решил ее не брать.

Молодой житель Мозыря попал под призыв на срочную службу в августе 2023 года. Идти в армию он не хотел и решил попросту не являться по вызовам в военкомат, а для верности отказывался расписываться в повестках. В итоге это обернулось для него уголовным делом и приговором — он был опубликован в банке судебных решений. Но, возможно, все это было совсем не зря. «Зеркало» рассказывает подробности.

На момент призыва парню было около 25 лет, и раньше он уже имел проблемы с военкоматом — в 2018 году его предупреждали об уголовной ответственности за уклонение от призыва. В 2023 году военкомат, видимо, не мог с ним связаться и уже с начала призыва взял его на карандаш — по нему выставили карточку «ИПК-поиск».

Эта карта сыграла, когда молодой человек 7 августа пришел в отдел по гражданству и миграции получать новый паспорт. Инспектор ОГиМ, прежде чем выдать документ, запустила проверку и обнаружила, что парня разыскивают. Она тут же передала сообщение в военкомат, и в отделение оперативно приехала ведущий специалист отдела призыва. Она вручила парню повестку с требованием явиться в военкомат на медкомиссию 31 августа.

Мозырянину пришла в голову идея. Он отказался расписываться за повестку и не взял ее, заявив, что он пьян и не может в таком состоянии подписывать документ. Тогда сотрудница военкомата сообщила ему о дате и времени явки устно, но он заявил, что в военкомат будет являться только по подписанной им повестке. И попросту ушел домой. Инспектор ОГиМ потом дала показания в суде — по ее словам, парень выглядел совершенно трезвым, да иначе его не впустили бы в здание райисполкома (отделение находится внутри).

Вечером того же дня к молодому человеку приехали милиционеры и отвезли его в военкомат принудительно. Там уже другой сотрудник попытался вручить ему повестку, на этот раз прямо на завтрашнее утро. Однако и на этот раз мозырянин отказался брать повестку и расписываться за нее и заявил, что завтра его можно не ждать. Поскольку задерживать его было еще не за что, его отпустили домой. По словам свидетелей, он, как и утром, был с виду трезв и «все понимал».

За полтора месяца мозырянин так и не пришел на медкомиссию. 24 сентября милиционеры на улице обратили на него внимание (судя по всему, он был нетрезв), проверили документы, обнаружили, что его ищут, и опять привезли его в военкомат, где ситуация с попыткой вручения повестки повторилась с тем же результатом.

Впоследствии до самого конца призыва, 30 ноября, молодой человек так и не пришел в военкомат и не предоставил никаких документов, объясняющих причину неявки. Сотрудники ведомства звонили ему, но он ни разу не взял трубку, постановления о принудительном приводе передавались в милицию, но там отвечали, что «исполнить приводы не представилось возможным ввиду неустановления места нахождения»: он нигде не работал, а жить мог не по месту прописки.

В итоге по окончании призыва военкомат направил в милицию документы на привлечение парня к уголовной ответственности.

В отношении мозырянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 435 УК за умышленное уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу. 31 января 2024 года его даже задержали и взяли под стражу, но на следующий день отпустили.

Суд состоялся 26 марта. Парень признал вину. Он объяснил, что не расписывался за повестки, потому что боялся, что иначе его заберут в армию и «его родители останутся без помощи». Никаких документально подтвержденных уважительных причин у него не было.

В итоге молодого человека признали виновным. Его приговорили к двум месяцам ареста — это пребывание под стражей в ИВС или СИЗО.

Вдобавок оказалось, что по результатам экспертизы, проведенной во время следствия, он страдает хроническим алкоголизмом, — поэтому ему назначили принудительное лечение во время отбывания наказания.

Между тем, возможно, мозырянин не просто так затеял всю эту историю с уклонением. Дело в том, что по закону при наличии судимости призвать на службу в армию не могут. Однако как только судимость будет снята, молодой человек снова попадет в распоряжение военкомата.

По части 1 статьи 435 УК судимость погашается через год после отбытия наказания. В данном случае это будет весна 2025 года — и для парня все будет зависеть от того, сколько ему на тот момент будет лет. Если ему к тому времени исполнится 27 лет, то получится, что два месяца в изоляторе избавили его от полутора лет воинской службы. Но если ему будет еще 26, то он рискует все же попасть в армию.