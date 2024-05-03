В Беларуси пересчитали «тунеядцев» 9 3.05.2024, 17:21

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Цифра вас удивит.

В Беларуси регулярно проводится исследование по вопросам занятости. В нем участвуют члены домохозяйств в возрасте от 15 до 74 лет. Обследование, с определенной погрешностью, показывает количество занятых в экономике.

Эти данные помогают рассчитать примерное число людей, которых государство относит к категории так называемых «тунеядцев», пишут banki24.

В первом квартале 2024 года количество рабочей силы в Беларуси составило 4,963 миллиона человек — это данные Белстата. Среди них около 4,801 миллиона — это занятые в экономике, еще 161,9 тысячи человек — безработные. Согласно подходам Международной организации труда, к этой категории относятся трудоспособные люди старше 15 лет, у которых нет работы, но которые находятся в ее активном поиске.

Остальное население не вошло в рабочую силу, то есть эти люди по какой-то причине не искали работу. В первом квартале в эту группу вошли 2,147 миллиона человек. Среди них не желали работать 1,908 миллиона человек, хотели работать 239,3 тысячи человек.

Основная часть этой группы — пенсионеры, которые не хотят работать. Таких людей в Беларуси 1,336 миллиона человек.

При этом трудоспособных граждан, которые не входят в рабочую силу, в стране 679,5 тысячи человек. Среди них 488,1 тысячи не хотели работать, а 191,4 тысячи — хотели, но по разным причинам не могли приступить к труду.

Среди не желающих работать 302,1 тысячи — это учащиеся на дневной форме получения образования. Еще 41 тысяча человек — это пенсионеры трудоспособного возраста.

Выходит, было еще 145,0 тысячи человек, которые не желали работать и не являлись ни студентами, ни пенсионерами. Вместе с теми, кто хотел работать, но не могли начать, эта группа и составляет так называемую базу «тунеядцев».

Выходит, в сумме их 336,4 тысячи человек, или 6,78% от рабочей силы.

Напомним, по новым правилам база «тунеядцев» в Беларуси обновляется каждый месяц. В нее включают в том числе тех, кто покинул страну более, чем на месяц, а также предпринимателей, которые не платят определенную сумму налогов.

Попавшие в базу белорусы, которые являются собственниками жилья, вынуждены оплачивать «коммуналку» по максимальным тарифам.