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В Гомеле собака породы боксер напала на детей

  • 6.11.2018, 16:03
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Иллюстрационное фото

Пьяный хозяин был рядом.

В центре Гомеля собака породы боксер напала на 8-летних мальчиков. Пес был с хозяином, без поводка и намордника. Подробности сообщили tut.by в УВД.

Инцидент произошел днем 3 ноября на улице Советской. Боксер укусил 8-летнего мальчика за лицо и правую руку. Второму мальчику повезло больше — собака лишь порвала ему куртку.

Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что собака в момент инцидента была без поводка и намордника, 54-летний хозяин собаки был рядом и по внешним признакам был пьян.

Родители пострадавших детей уже обратились с заявлениями в милицию.


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