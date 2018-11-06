закрыть
6 ноября 2018, вторник, 23:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Алесь Чехольский: Власти хотят разрушить Куропаты

1
  • 6.11.2018, 21:26
  • 1,517
Алесь Чехольский
Фото: euroradio.fm

В Куропатах поставили «официальный» памятник.

В урочище Куропаты установили памятник жертвам сталинских репрессий. Заказчиком монумента выступала Федерация профсоюзов Беларуси. Памятник стал официальным мемориалом.

Внимание государства к Куропатам белорусы воспринимают негативно. Алесь Чехольский, руководитель общественной дирекции народного мемориала «Куропаты» рассказал «Белсату», как относится к памятнику, который сегодня начали устанавливать на деньги профсоюзов.

«Этот памятник, вы же видите, они ставят сегодня, к завтрашнему сатанинскому дню, большевистскому перевороту в России. Это тоже символично. То, что происходит сейчас в Куропатах, свидетельствует о попытке государства в эту святыню нашу, мемориал ввезти и разрушить его… »

С критикой памятника, который ставят в Куропатах, выступило много общественных деятелей. Осудил его и человек, который открыл место массовых расстрелов – Зенон Позняк.


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич