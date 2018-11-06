Алесь Чехольский: Власти хотят разрушить Куропаты 1 6.11.2018, 21:26

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Алесь Чехольский

Фото: euroradio.fm

В Куропатах поставили «официальный» памятник.

В урочище Куропаты установили памятник жертвам сталинских репрессий. Заказчиком монумента выступала Федерация профсоюзов Беларуси. Памятник стал официальным мемориалом.

Внимание государства к Куропатам белорусы воспринимают негативно. Алесь Чехольский, руководитель общественной дирекции народного мемориала «Куропаты» рассказал «Белсату», как относится к памятнику, который сегодня начали устанавливать на деньги профсоюзов.

«Этот памятник, вы же видите, они ставят сегодня, к завтрашнему сатанинскому дню, большевистскому перевороту в России. Это тоже символично. То, что происходит сейчас в Куропатах, свидетельствует о попытке государства в эту святыню нашу, мемориал ввезти и разрушить его… »

С критикой памятника, который ставят в Куропатах, выступило много общественных деятелей. Осудил его и человек, который открыл место массовых расстрелов – Зенон Позняк.