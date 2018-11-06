В Несвижском замке ввели платный вход во дворик и отменили бесплатные дни посещений 6.11.2018, 22:26

В обычные дни цена билета для взрослых – 14 рублей, для детей и студентов – 7 рублей.

Чтобы просто зайти на территорию замка, во дворик, вам теперь придется заплатить три белорусских рубля. Об этом сообщили в информационно-кассовым центре Несвижского замка, передает kp.by.

Кроме того, и бесплатные дни, когда можно было посетить самый известный замок Беларуси абсолютно бесплатно уже «превратились в историю».

– Вообще-то, уже довольно давно в замке отменили бесплатные дни посещений и ввели плату за вход во дворик. Но некоторые бонусы все же остались, – попробовали утешить нас в инфоцентре национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж».

Остались льготные дни посещений – каждый третий понедельник месяца. А, если купить входной билет в замок, то дополнительную плату за вход во дворик вносить не нужно будет.

В обычные дни цена билета для взрослых – 14 рублей, для детей и студентов – 7 рублей.