Россия готовится к ограничениям на продажу нефти за рубеж 7.11.2018, 12:27

Американские санкции ударят по «Роснефти».

"Роснефть" готовится к радикальному расширению антироссийских санкций вплоть до ограничений на продажу нефти и нефтепродуктов за рубеж, пишет finanz.ru.

Крупнейшая добывающая компания России, на которую приходится каждый второй баррель, извлеченный из недр, просит своих покупателей пересмотреть условия договоров на 2019 год.

В них, по идее "Роснефти", должны быть включены пункты на случай санкций по иранскому сценарию, когда оплата поставок становится де-факто невозможной.

Компания требует, чтобы ее контрагенты - от крупнейших глобальных нефтетрейдеров до европейских энергогигантов - обязались не соблюдать такие санкции, если они будут введены. Об этом Reuters сообщили пять источников в торговых кругах.

Клиентам "Роснефти" предлагается взять на себя обязательства оплатить поставки в любом случае. Для этого в договоры вносится пункт о том, что "никакие санкции... не могут задержать или изменить обязательства сторон, предусмотренные контрактом".

Если же покупатель все же неспособен перечислить платеж, то "Роснефть" требует компенсации в виде "фиксированной суммы или суммы, определенной через механизм оценки, для каждого отдельного контракта и соглашения".

Покупатели объемов "Роснефти", среди которых британская BP, англо-голландская Royal Dutch Shell, французская Total, а также нефтетрейдеры Vitol и Gunvor, пока сопротивляются внесению новых поправок, утверждают источники Reuters.

"Мы сказали - нет, не можем принять такие условия", - пояснил один из них.

Другой представитель крупной европейской компании сообщил, что "Роснефть", по всей видимости, сильно обеспокоена возможностью санкций и их последствиями.

Сценарий, который рассматривает компания аналогичен тому, который был выбран властями США для "Русала".

В апреле крупнейший в РФ производитель алюминия был внесен в SDN-list американского Минфина, что сделало работу с компанией миллиардера Олега Дерипаски практически невозможной. В результате "Русал" был вынужден полностью прекратить экспорт продукции в течение суток.

По словам трейдеров, активный переговорный процесс между "Роснефтью" и покупателями продолжается. Результаты торгов на продажу нефтепродуктов 2019 года компания должна подвести 5 декабря.

Коллективный отказ клиентов идти на уступки, вероятно, заставить "Роснефть" отказаться от своих требований, считают источники Reuters.