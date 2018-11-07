Эксперт: Белорусам нужно приготовиться к заметным изменениям на табло обменников 3 7.11.2018, 15:02

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Как поведет себя рубль после изменений на российском рынке.

За минувшую неделю доллар в Беларуси вырос на 0,4 процента до 2,1237. Евро подорожал на 0,4 процента до 2,4183. Российский рубль снизился на 0,05 процента до 3,2131. В целом к корзине белорусский рубль ослаб на 0,2 процента.

Российский рубль упал к бивалютной корзине ЦБ РФ на 0,2 процента. Баррель нефти Brent подешевел на 5,8 процента до 72,56 долларов. Пара евро/доллар осталась примерно на тех же позициях, что и на прошлой неделе.

Почему курсы основных валют вели себя на прошлой неделе именно таким образом и как они могут измениться на наступившей неделе, belmir.by рассказала финансовый консультант компании TeleTrade Жанна Кулакова:

– Значительное снижение нефтяных цен обусловлено двумя ключевыми факторами. Первый – устойчивый рост запасов в США, а второй – возобновление антииранских санкций.

В последние месяцы нефть заметно подорожала в том числе и по тому, что рынки ждали возобновления санкций против Ирана со стороны США и сокращения поставок иранской нефти на глобальный рынок.

Однако на практике все оказалась не так страшно: Иран имеет хорошие шансы сохранить часть поставок на европейский рынок и нарастить поставки в Азию, а возможный дефицит нефти вызвалась покрыть за счет собственных ресурсов Саудовская Аравия.

Также нужно учесть, что нефтедобычу наращивают участники соглашения ОПЕК+. Совокупность этих обстоятельств толкает цену барреля вниз.

Как видим, российский рубль пока не отреагировал на снижение нефти – на текущий момент ключевыми для него являются геополитические факторы.

Однако это в любом случае плохие новости для российского финансового рынка, поскольку падение цен на нефть при стабильном рубле приведет к сокращению поступлений в федеральный бюджет.

Курс доллара на международной арене остался возле многомесячных максимумов, однако уже в ближайшее время все может измениться.

На этой неделе внешние рынки могут вновь о себе напомнить. 6 ноября в США пройдут так называемые промежуточные выборы, по итогам которых станет понятно, какая партия будет контролировать Конгресс.

Это может заметно повлиять как на курс доллара, так и на позиции российского рубля, поскольку от итогов выборов во многом зависит и судьба дальнейших антироссийских санкций.

Кроме того, 11 ноября состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Не исключено, что заявления, сделанные в ходе встречи или после нее, тоже скажутся на валютных курсах.

Геополитические факторы в ближайшую неделю могут спровоцировать значительные колебания курсов валют в том числе и на белорусском рынке.

При этом спрогнозировать их влияние не представляется возможным – реальны любые сценарии. Всем, для кого важны курсы валют, в ближайшие дни стоит быть готовыми к заметным изменениям на табло обменников.