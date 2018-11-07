закрыть
7 ноября 2018, среда, 17:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Эксперт: Белорусам нужно приготовиться к заметным изменениям на табло обменников

3
  • 7.11.2018, 15:02
  • 6,156

Как поведет себя рубль после изменений на российском рынке.

За минувшую неделю доллар в Беларуси вырос на 0,4 процента до 2,1237. Евро подорожал на 0,4 процента до 2,4183. Российский рубль снизился на 0,05 процента до 3,2131. В целом к корзине белорусский рубль ослаб на 0,2 процента.

Российский рубль упал к бивалютной корзине ЦБ РФ на 0,2 процента. Баррель нефти Brent подешевел на 5,8 процента до 72,56 долларов. Пара евро/доллар осталась примерно на тех же позициях, что и на прошлой неделе.

Почему курсы основных валют вели себя на прошлой неделе именно таким образом и как они могут измениться на наступившей неделе, belmir.by рассказала финансовый консультант компании TeleTrade Жанна Кулакова:

– Значительное снижение нефтяных цен обусловлено двумя ключевыми факторами. Первый – устойчивый рост запасов в США, а второй – возобновление антииранских санкций.

В последние месяцы нефть заметно подорожала в том числе и по тому, что рынки ждали возобновления санкций против Ирана со стороны США и сокращения поставок иранской нефти на глобальный рынок.

Однако на практике все оказалась не так страшно: Иран имеет хорошие шансы сохранить часть поставок на европейский рынок и нарастить поставки в Азию, а возможный дефицит нефти вызвалась покрыть за счет собственных ресурсов Саудовская Аравия.

Также нужно учесть, что нефтедобычу наращивают участники соглашения ОПЕК+. Совокупность этих обстоятельств толкает цену барреля вниз.

Как видим, российский рубль пока не отреагировал на снижение нефти – на текущий момент ключевыми для него являются геополитические факторы.

Однако это в любом случае плохие новости для российского финансового рынка, поскольку падение цен на нефть при стабильном рубле приведет к сокращению поступлений в федеральный бюджет.

Курс доллара на международной арене остался возле многомесячных максимумов, однако уже в ближайшее время все может измениться.

На этой неделе внешние рынки могут вновь о себе напомнить. 6 ноября в США пройдут так называемые промежуточные выборы, по итогам которых станет понятно, какая партия будет контролировать Конгресс.

Это может заметно повлиять как на курс доллара, так и на позиции российского рубля, поскольку от итогов выборов во многом зависит и судьба дальнейших антироссийских санкций.

Кроме того, 11 ноября состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Не исключено, что заявления, сделанные в ходе встречи или после нее, тоже скажутся на валютных курсах.

Геополитические факторы в ближайшую неделю могут спровоцировать значительные колебания курсов валют в том числе и на белорусском рынке.

При этом спрогнозировать их влияние не представляется возможным – реальны любые сценарии. Всем, для кого важны курсы валют, в ближайшие дни стоит быть готовыми к заметным изменениям на табло обменников.


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич