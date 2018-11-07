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Куда идет «дорожный налог» в Речице?

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  • 7.11.2018, 19:55
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В Речице женщина провалилась по пояс в промоину в асфальте.

30 октября около 7 часов утра речичанка Б., 1975 г. р., находилась на автобусной остановке по ул. Молодежной, чтобы сесть в автобус и отправиться на работу, пишет dneprovec.by.

Однако осуществить задуманное с первой попытки женщине не удалось, т. к. вместо салона автобуса она оказалась в промоине, внезапно образовавшейся у нее под ногами. Провалилась по пояс!

При помощи граждан речичанка из промоины была вызволена и следующим автобусом все же добралась до работы, откуда бригадой скорой медицинской помощи была перевезена в ЦРБ. Но в госпитализации женщина не нуждалась и после обследования из больницы была отпущена.

Отчего же провалился асфальт? Промоина образовалась из-за порыва трубопровода холодного водоснабжения. Причина — механический износ. Силами работников Речицкого райжилкомхоза порыв в тот же день был ликвидирован.


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