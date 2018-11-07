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Экс-тренер «Реала» провел тренировку брестского «Руха»

  • 7.11.2018, 22:59
Хуанде Рамос

Смотреть на тренировку Хуанде Рамоса пришли тренеры сборных Беларуси.

7 ноября в рамках серии обучающих мастер-классов для футбольных специалистов, организованной брестским "Динамо", известный испанский специалист Хуанде Рамос в качестве главного тренера провел тренировку "Руха", который выступает во второй лиге.

Бывший наставник мадридского "Реала", "Севильи", "Тоттенхэма" и московского ЦСКА при помощи Андрея Зыгмантовича и всего тренерского штаба брестской команды провел тренировку по своей методике, на которой были отработаны игра в обороне, игра в атаке и прессинг.

Стоит отметить, что за тренировкой наблюдали такие известные белорусские специалисты, как главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко, тренер молодежной сборной Людас Румбутис, экс-тренер борисовского БАТЭ Олег Дулуб, тренер-методист БАТЭ Сергей Боровский и другие, сообщает пресс-служба "Руха".


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