Замминистра иностранных дел Литвы: Наши опасения по поводу строительства БелАЭС обоснованы 1 8.11.2018, 11:10

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Фото: dpa

Альбинас Зананавичус призвал сплотиться против Островецкой АЭС.

Литва обязана гарантировать для себя безопасность Белорусской АЭС в Островце еще до ввода ее в эксплуатацию, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Альбинас Зананавичус 7 ноября на Вильнюсском энергетическом форуме, сообщает «Радыё Свабода».

По словам Зананавичуса, опасения Литвы по поводу строительства неподалеку от Вильнюса БелАЭС были обоснованными и теперь нужно обеспечить, чтобы до ввода АЭС в эксплуатацию все недостатки были устранены.

«В случае с БелАЭС мы должны быть более чем на 100% уверены, что все сделано, что эта станция не будет угрозой для Литвы, какова она сегодня.

В этой области также есть определенные достижения - проведенные Евросоюзом стресс-тесты, которые, в частности, показали, что позиция, которую постоянно озвучивала Литва, была правильной - проблемы есть. Поэтому сейчас нам нужно сплотиться и требовать, чтобы все недостатки были устранены до ввода АЭС в эксплуатацию», - сказал вице-министр Литвы.

Белорусская АЭС строится под Островцом (Гродненской области) за счет кредита России.

Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго - на июль 2020-го.

Литва не раз ставила под сомнение выбор для строительства АЭС Островецкой площадки, которая всего в 50 километрах от Вильнюса. Страна не верит в надежность стресс-тестов станции, протестует против БелАЭС на высшем государственном уровне, выражает протесты в международных структурах и призывает не покупать электроэнергию с БелАЭС. В этом их поддерживает президент Эстонии.

Власти и чиновники Беларуси неторопливо реагируют на сообщения об инцидентах на строительстве собственной атомной станции. Обычно о происшествиях на БелАЭС официально рассказывают после того, как сведения о них появляются в СМИ - так, о падении корпуса реактора рассказали только после международного давления. В конце концов корпус, который упал, заменили (россияне собираются использовать его на другой АЭС), новый случайно ударили о столб, но повреждений не выявили, решили не менять корпус во второй раз.