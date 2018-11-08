Россия попросила у Китая спасения от нефтяных санкций США 8.11.2018, 16:13

У российских компаний сейчас нет современных технологий и оборудования.

В условиях санкций Запада, отрезавших Россию от современных технологий добычи нефти и газу, правительство РФ обратилось за помощью к Китаю, пишет finanz.ru.

На межправительственных переговорах с КНР обсуждалась возможность привлечения китайских инвесторов на российский шельф, рассказал глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам, китайцев попросили об участии в проектах "Газпром нефти" в Баренцевом море и на шельфе Печорского моря, а также "ряде других месторождений".

"Премьер госсовета КНР Ли Кэцян говорил о желании и интересе китайских компаний по участию в разработки нефти и газа в нашей стране", - подчеркнул Новак.

"В этом направлении сейчас будут даны соответствующие поручения более детально проработать участие китайских партнеров", - добавил министр (цитаты по ТАСС).

Поставки в РФ оборудования для добычи на шельфе и сланцевой добычи оказались под запретом из-за санкций, которые были введены в 2014 году, а в прошлом году - усилены. В результате, по данным Минприроды, за 2016-17 гг в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить.

Под ударом санкций оказалось, в частности, Киринское газо-конденсатное месторождение на шельфе Охотского моря, которое рассматривалось в качестве ресурсной базы для третьей линии завода по производству СПГ на Сахалине: после его включения в санкционный список США "Газпрому" пришлось перенести сроки начала работ с 2021 на 2023 год.

Из-за санкций долгое время были заморожены работы на Южно-Тамбейском месторождении в ЯНАО, которое разрабатывает "Новатэк" и которое должно было поставлять сырье для проекта "Ямал-СПГ".

По тем же причинам пришлось отложить запуск СПГ-терминала "Газпрома" в Калиниградской области, упала добыча газа "Лукойла" и снизил объемы производства консорциум "Эксон Нефтегаз Лтд", работающий на проекте "Сахалин-1", перечисляет Минприроды в докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ.

"Роснефть" заявила о возможной задержке запуска месторождения Русское и других проектов. "Это связано с выполнением обязательств по ограничению добычи нефти в соответствии с договором ОПЕК+, а также санкциями против российских нефтяных компаний", - говорится в документе.

"Роснефть" приостановила проекты на арктическом шельфе, в том числе на Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском и Восточно-Сибирском лицензионных участках.

Хотя Россия смогла нарастить добычу до 11,4 млн баррелей в день, побив советский 1987 года, обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: технологические ограничения действуют по принципу сложного процента, отмечает директор энергетической школы "Сколково" Татьяна Митрова.

"Наиболее точный образ тут - пресловутое "кольцо анаконды", которое использовалось еще против Советского Союза, - говорит Митрова. - У российских компаний сейчас практически нет своих технологий и оборудования для освоения нетрадиционных и морских запасов".

По ее прогнозу, к 2025-му году из-за санкций Россия потеряет около 5%, от текущей добычи нефти, а к 2030-му - около 10%, или 1,1 млн баррелей в день. В денежном выражении при текущих нефтяных котировках это 28,5 млрд долларов экспортной выручки ежегодно.